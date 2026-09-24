F1 | Per la Mercedes Baku è lo specchio della stagione: c'è la velocità, ma anche la fragilità

Il giovedì di Baku è un po’ lo specchio della stagione Mercedes. Una performance micidiale, dove entra in gioco l’efficienza della power unit, ma non solo, confermata sia sul giro veloce che sul passo gara. Ma anche una fragilità che ha costretto Kimi Antonelli a concludere la sessione FP1 dopo appena mezz’ora e a iniziare la FP2 venti minuti dopo il semaforo verde.

Per il leader del Mondiale non è stato l’inizio di weekend ideale. Ha perso ‘track time’, ovvero giri cruciali per trovare il giusto feeling con la pista, ma non solo. Il problema idraulico che lo ha costretto allo stop in FP1 ha innescato un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento degli estintori. Una volta riportata la monoposto ai box, i tecnici hanno constatato che alcune parti del circuito elettrico erano state interessate dall’incendio, rendendo indispensabile il cambio della power unit.

Sulla monoposto di Antonelli è stata così montata l’unità che aveva esordito a Monza, il cui utilizzo non era previsto a Baku, evitando comunque penalità. Ora, però, sarà necessario rivedere i calcoli chilometrici per minimizzare il rischio di incorrere in una penalizzazione prima della fine della stagione.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Il cronometro ha invece portato ottime notizie. George Russell ha chiuso la giornata davanti a tutti, con Antonelli subito alle sue spalle. Una prima prova di forza della Mercedes e un segnale importante in vista di qualifica e gara.

Ci sono però due avversari che nel box della Stella non vogliono sottovalutare. “Non credo che il margine visto oggi sia assolutamente indicativo – ha spiegato il deputy team principal Bradley Lord – abbiamo completato più giri cronometrati con gomme soft durante le FP2. Max ha effettuato un solo tentativo, così come le McLaren; quindi probabilmente non bisogna dare troppo peso a questo dato, perché i tempi miglioravano a ogni giro cronometrato. Noi ne abbiamo fatto uno in più rispetto agli altri e, di conseguenza, abbiamo probabilmente trovato qualcosa in più sia nella pista che negli pneumatici rispetto a quanto siano riusciti a fare loro”.

In termini di giri percorsi il dato è corretto: Russell ha completato più passaggi degli avversari diretti. Ma dietro le parole di Lord c’è probabilmente anche la volontà di tenere basse le aspettative. Impresa non semplice, nel caso della Mercedes.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Verstappen resta comunque un potenziale avversario, così come Norris – Madrid docet – un contendente in grado di piazzare la zampata. La Red Bull non rappresenta una sorpresa: se la squadra avesse dovuto scommettere su una pista in grado di esaltare le qualità, non eccezionali, del progetto RB22, probabilmente avrebbe scelto proprio Baku. La power unit, da parte sua, sugli allunghi è all’altezza del compito, come già si era visto a Monza.

Più complessa appare la situazione McLaren. Il team ha portato a Baku una versione profondamente aggiornata della monoposto e nella sessione FP1 è emersa un’imprevista fragilità di alcuni tiranti del fondo. La squadra è ricorsa a una soluzione temporanea in vista della sessione pomeridiana, per poi programmare un intervento più stabile nel corso della serata.

Lando Norris, McLaren Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Il passo di Norris è stato subito buono, soprattutto considerando che nel primo giorno di attività in pista la McLaren è solita girare con la power unit configurata al minimo sindacale. Al momento Lando sembra avere le carte per candidarsi a un posto in prima fila.

In casa Ferrari lo scenario è differente. La buona notizia di giornata è arrivata dalla power unit montata sulla monoposto di Leclerc. I dubbi dei motoristi di Maranello hanno trovato risposta nelle due sessioni completate da Charles senza inconvenienti, confermando che il forte impatto contro le barriere all’esterno della Parabolica di Monza non ha danneggiato l’unità.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc ha concluso la giornata con il quarto tempo, seguito a due decimi da Hamilton. Il crono di Charles resta però a nove decimi da quello di Russell: un divario troppo ampio, almeno sulla base di quanto visto oggi, per immaginare un weekend da protagonisti.

Su Leclerc resta inoltre il punto interrogativo legato alla possibilità di smarcare una nuova power unit. La Ferrari ha la necessità di mettere un motore in più in magazzino e Baku, sulla carta, è la pista migliore tra quelle che restano in calendario per poter sperare di recuperare le posizioni perse con una eventuale penalità.

Avrebbe senso procedere in questa direzione, ma è altrettanto vero che proprio a Baku Leclerc ha spesso qualcosa in più e può sperare in un ritorno sul podio, risultato che alla Ferrari manca ormai da quattro weekend di gara. “La possibile penalità in griglia per Charles? Ho le idee chiare, ma me le tengo per me”, ha commentato Frederic Vasseur.

È probabile che i tecnici della Scuderia valuteranno le possibilità concrete di puntare alla top-3 prima di decidere come muoversi. È pur sempre Baku, teatro in passato di risultati a sorpresa e di imprevisti in dosi massicce, capaci di disegnare podi difficilmente pronosticabili. Mai dire mai, insomma. Ma sul piano del passo, almeno per quanto emerso oggi, per la Ferrari non si prospetta un weekend facile.