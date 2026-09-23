F1 | La Sprint a Monaco 2027 divide i piloti: piace la doppia qualifica, molto meno la seconda gara

La decisione di inserire Monaco tra gli appuntamenti Sprint della stagione 2027 ha inevitabilmente diviso il paddock. Le reazioni raccolte a Baku hanno evidenziato posizioni differenti, ma anche un punto sul quale sembra esserci un consenso piuttosto ampio: se c'è qualcosa che i piloti apprezzano dell'idea è la possibilità di disputare due sessioni di qualifica sulle strade del Principato. Molti più dubbi riguardano invece l'utilità di aggiungere una seconda gara su un circuito nel quale i sorpassi sono diventati estremamente difficili.

Tra i più critici c'è Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha più volte sostenuto che Monaco avrebbe bisogno di una formula specifica, ma non crede che la Sprint rappresenti la soluzione.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Kym Illman / Getty Images

“Per me non ha senso – ha spiegato – anche se il lato positivo è che avremo un'altra qualifica, e questo è bello. Ho sempre detto che Monaco ha bisogno di qualcosa di diverso, non credo debba avere la stessa formula di gara utilizzata ovunque. Le Sprint hanno portato qualcosa di nuovo alla Formula 1, ma per un posto come Monaco dobbiamo inventarci qualcosa di diverso”.

Hamilton non mette minimamente in discussione il fascino del tracciato. È proprio il contrasto tra una pista straordinaria da guidare e una gara spesso priva di azione a rappresentare il problema: “È un posto bellissimo e un circuito incredibile da guidare, ma la gara è noiosa quanto può esserlo una gara. Non so quale sia la soluzione, ma la Sprint non è la risposta”.

Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli è contrario per una ragione differente. Il pilota Mercedes non ha problemi con il format Sprint in sé, che ritiene adatto ad altri circuiti, ma considera Monaco un appuntamento particolare, nel quale il percorso che porta i piloti verso la qualifica rappresenta una parte importante della sfida.

“Monaco no. Credo che tolga un po' di prestigio al weekend”, ha spiegato Antonelli. Kimi apprezza il format tradizionale con tre sessioni di prove libere nelle quali, giro dopo giro, il pilota costruisce la confidenza necessaria per arrivare al limite nella qualifica del sabato. “C'è questo crescendo fino alla qualifica, che a Monaco è magica. Avrei fatto la Sprint da un'altra parte”. E anche sullo spettacolo della gara breve i suoi dubbi sono evidenti: la prospettiva, secondo Antonelli, è quella di vedere una ventina di giri disputati in trenino.

Una posizione molto vicina a quella di Max Verstappen, che parte però da una considerazione più generale: non ha mai nascosto di non essere un sostenitore delle Sprint. L'olandese comprende la volontà di aumentare l'azione durante il weekend, ma non vede Monaco come il circuito capace di valorizzare il format.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

“Personalmente non sono un fan delle Sprint, anche se capisco le ragioni. Portano più azione durante il weekend. Ma per me il Gran Premio resta l'obiettivo principale”. Quanto a Monaco,

Verstappen è stato ancora più sintetico: “Sarà lo stesso scenario della gara principale: sei emozionato per la partenza e poi non puoi sorpassare. È abbastanza semplice”.

Anche Lando Norris ritiene che esistano circuiti più indicati: “Ci sono posti migliori dove disputare delle gare, circuiti sui quali puoi effettivamente vedere dei sorpassi”.

Lando Norris, McLaren

Decisamente favorevole è invece George Russell. Il pilota Mercedes ritiene che, dopo diversi anni di utilizzo del format Sprint, i weekend tradizionali siano diventati fin troppo diluiti. “Vogliamo tutti lottare. Per quanto sia divertente guidare una Formula 1, il piacere arriva dalla competizione e dall'adrenalina della qualifica. Naturalmente la gara non sarà la più emozionante, ma sarà compensata da un venerdì più interessante. Una Sprint Qualifying è molto più emozionante di una FP2. Nel complesso, per me ha senso”.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri inizialmente ha reagito con sorpresa, salvo poi comprendere la logica della scelta. Anche per l'australiano il vero valore aggiunto saranno le due qualifiche, non necessariamente la Sprint. “Probabilmente non sarà la migliore Sprint che avremo, ma disputare due qualifiche sarà interessante”. C'è inoltre un elemento destinato a modificare profondamente l'approccio dei piloti: normalmente a Monaco la confidenza viene costruita giro dopo giro nelle tre sessioni di prove libere, arrivando al limite soltanto il sabato pomeriggio. Nel 2027 quel lusso non ci sarà.

È un aspetto sottolineato anche da Liam Lawson. “Avremo due qualifiche e questo a Monaco è bello, perché sono la parte più emozionante del weekend. Ovviamente non cambierà nulla per quanto riguarda le gare”. Con una sola sessione di prove prima della Sprint Qualifying, i piloti saranno inoltre costretti ad anticipare il momento nel quale iniziare ad avvicinarsi ai muri: “Dovremo spingere molto prima durante il weekend. Sarà difficile”.

Carlos Sainz, Williams Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Carlos Sainz ha riassunto probabilmente meglio di tutti il paradosso della scelta. Lo spagnolo è favorevole ad avere una seconda qualifica a Monaco, molto meno una seconda gara. “Credo che funzionerà per il fatto di avere un'altra qualifica, ma se mi chiedete se abbiamo bisogno di un'altra gara a Monaco, la risposta è no. Potremmo parcheggiare le macchine il sabato e non disputare la gara domenica, il risultato sarebbe lo stesso”.

Per Sainz la soluzione ideale sarebbe quindi pensare a un format specifico per Monaco: “Ho sempre creduto che la parte emozionante del weekend sia la qualifica. Se si riuscisse a creare una formula speciale, adatta a Monaco, sarebbe quasi l'ideale”.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Una posizione simile è emersa da Arvid Lindblad. Il giovane britannico apprezza l'idea di affrontare due volte una qualifica sulle strade del Principato, ma riconosce che la Sprint difficilmente offrirà grande spettacolo. E ha rilanciato con una proposta radicale: sui circuiti cittadini si potrebbe addirittura eliminare la Sprint assegnando direttamente i punti attraverso la Sprint Qualifying.

“Qualificarsi a Monaco è uno dei momenti più belli dell'anno, quindi farlo due volte è più divertente. La Sprint probabilmente non sarà la gara più emozionante”.