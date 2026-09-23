F1 | Hamilton contro i GP più corti: “Non ha molto senso”

Lewis Hamilton è arrivato a Baku con una convinzione: il potenziale mostrato dalla Ferrari nelle ultime gare non è stato sfruttato fino in fondo. Dopo Madrid il sette volte campione del mondo si è confrontato con gli ingegneri per analizzare quanto fatto nelle ultime settimane, cercando soprattutto le aree nelle quali la squadra può migliorare l’esecuzione del weekend.

“Ho parlato con gli ingegneri – ha spiegato Hamilton – analizzando ciò che abbiamo fatto bene e le aree nelle quali possiamo aver commesso degli errori o perso qualcosa. Cerchiamo sempre di migliorare e sono entusiasta di provare a porre rimedio ad alcuni di questi aspetti”.

Hamilton ha indicato anche un fronte sul quale ritiene ci sia ancora del potenziale da estrarre: la gestione degli pneumatici. “Credo che chi guarda le gare spesso non valuti l’importanza delle gomme, ma se riesci a farle funzionare correttamente possono garantire una quantità enorme di prestazione. È una scienza a sé, un'area nella quale possiamo fare meglio e dalla quale potrebbe arrivare parecchia performance”.

Baku rappresenterà un banco di prova particolare. Il cittadino azero richiede soprattutto fiducia nelle staccate, con diversi punti critici in cui un errore espone a grandi rischi. Hamilton ha citato le curve 3, 4, 7, 8 e 15 tra i passaggi nei quali sarà fondamentale avere fiducia nel bilanciamento della monoposto.

Il quadro tecnico, secondo Lewis, è comunque molto più incoraggiante rispetto al passato. “Siamo molto più contenti di dove siamo arrivati con lo sviluppo della macchina quest'anno. Credo che sia Charles che io abbiamo mostrato un buon passo nelle ultime gare. Abbiamo solo bisogno di un weekend pulito. Bisogna trovare subito il ritmo, costruire fiducia in noi stessi e nella macchina e poi eseguire tutto nel modo corretto”.

Hamilton non prevede al momento la necessità di scontare una penalità legata all'utilizzo di una nuova power unit. Il ritiro di Madrid ha infatti ridotto il chilometraggio sull'unità utilizzata nello scorso weekend. “Non penso che dovrò prendere una penalità. Ovviamente nell'ultima gara non abbiamo completato il chilometraggio previsto, quindi in un certo senso ho guadagnato una gara. Dovremmo essere a posto”. Resta però aperta una valutazione legata alla prestazione, poiché Hamilton ha sottolineato come tra una power unit nuova e una con diversi Gran Premi alle spalle esista inevitabilmente una differenza.

È stato però quando il discorso si è allargato al futuro della Formula 1 che Hamilton ha espresso le opinioni più nette. La decisione di ridurre dal prossimo anno la distanza dei Gran Premi da 305 a 290 chilometri non ha incontrato il suo favore. Anzi, il sette volte iridato andrebbe esattamente nella direzione opposta.

“Credo che le gare dovrebbero essere più lunghe, perché fisicamente oggi sono più facili che mai. Accorciarle non credo abbia molto senso. Questo weekend abbiamo le mescole C3, C4 e C5 che possono praticamente coprire l’intera distanza di gara, e sappiamo che ci sono molti Gran Premi nei quali si fa una sola sosta e non è particolarmente impegnativo. Ci sono state molte gare nelle quali avrei voluto avere più giri”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Clive Mason / Getty Images

Per Hamilton la Formula 1 dovrebbe continuare a rappresentare il riferimento anche sul piano della difficoltà fisica. Ha citato Singapore e il ritorno della Malesia come esempi di ciò che vorrebbe ritrovare più spesso.

“Questo dovrebbe essere lo sport più impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Ci sono gare incredibilmente calde e nelle quali sei davvero al limite. Singapore è durissima e la Malesia quest'anno sarà pazzesca. È lì che vuoi vedere gli atleti al limite delle loro prestazioni, costretti a spingere ancora di più il proprio corpo. Questo sport deve spingere i livelli e i limiti. Quindi accorciare le gare per me non ha assolutamente senso”.

Una visione che Hamilton estende anche ai circuiti. Quello di Sepang è un ritorno che accoglie con entusiasmo non soltanto per il legame costruito negli anni con Kuala Lumpur, ma perché considera il tracciato malese capace di produrre gare interessanti. “Quando si decide su quali circuiti correre durante l'anno, questo dovrebbe essere parte del processo decisionale. Vogliamo belle gare per i tifosi, non gare nelle quali non si vede nessun sorpasso”.

Hamilton ha anche ammesso di sentire la mancanza di alcuni elementi della Formula 1 del passato. Indicando il 2020 come una delle stagioni fisicamente più dure della sua carriera, grazie alle monoposto con livelli di carico aerodinamico molto elevati, ha ricordato anche circuiti meno permissivi rispetto a quelli attuali. “Non mi piacciono tutte queste vie di fuga. Mi mancano i vecchi tempi, quando c'erano meno spazi e più erba e ghiaia”.

Stessa perplessità sulla scelta di introdurre la Sprint a Monaco, una delle novità del calendario 2027. Hamilton apprezza il fatto che il formato aggiunga una sessione di qualifica, ma non crede possa rappresentare la soluzione ai limiti della gara nel Principato.

“Per me non ha senso. Il lato positivo è che avremo un'altra qualifica, e questo è bello. Ma ho sempre detto che Monaco ha bisogno di qualcosa di diverso. Non credo debba avere la stessa formula di gara che utilizziamo ovunque”.

Hamilton non mette in discussione il valore del circuito, tutt'altro. “È un posto bellissimo e un circuito incredibile da guidare, ma la gara è noiosa quanto può esserlo una gara. Non so quale sia la soluzione, ma direi che la Sprint non è la risposta”.