Tecnica F1: la nuova McLaren sarà la spina nel fianco Mercedes
In occasione del fine settimana azero, solo McLaren e Red Bull hanno portato delle nuove versioni delle loro monoposto tra i top team: la MCL40 riuscirà ad infastidire la Mercedes? Nell'attesa di scoprirlo, vediamo in che modo le squadre si sono presentate a Baku in questo nuovo video di analisi tecnica.
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