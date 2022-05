F1 | Verstappen: "Frustrato per il DRS, ma che bel finale!"

Carica lettore audio

Sembrava una domenica destinata a vedere Charles Leclerc scappare nel Mondiale, invece è diventata quella del sorpasso per Max Verstappen. Il pilota della Ferrari è stato tradito da un problema alla power unit quando pareva lanciatissimo verso la vittoria e il rivale della Red Bull è stato bravissimo ad approfittarne nonostante una domenica complicata.

Dopo pochi giri, infatti, l'olandese è finito nella ghiaia andando lungo alla curva 4 e da lì la sua gara si è messa in salita, obbligandolo ad una strategia a tre soste per rimontare. Come se non bastasse, infatti, il suo DRS non funzionava a dovere, quindi per lui è stato complicatissimo sbarazzarsi della Mercedes di George Russell.

Alla fine però è arrivata una vittoria pesante, che gli permette di portarsi per la prima volta in testa al Mondiale in questa stagione. Ma è anche un traguardo storico, perché con il suo 24° sigillo in carriera, il quarto stagionale, raggiunge una leggenda come Juan Manuel Fangio.

Prima di salire sul podio, al microfono di Pedro de la Rosa, la sua analisi è partita proprio dall'errore alla curva 4, dopo il quale è stato bravissimo a non perdere la testa.

"Sono uscito di pista. Probabilmente ho perso il posteriore a causa del vento, poi ho cercato di superare Russell, ma il DRS non funzionava e questo mi ha reso la vita molto difficile. Siamo riusciti a risalire grazie alla strategia, che è stata di nuovo perfetta, e a vincere. Un inizio difficile, ma poi un bel finale", ha detto Max.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, nella sfilata dei piloti Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

In qualche team radio aveva lasciato trasparire un po' di frustrazione nei confronti della difesa di Russell, ma ha chiarito che in realtà non era così: "No, ero più frustrato per il DRS che non funzionava, ma alla fine siamo riusciti a passarlo ed è questo che conta".

Una gara davvero tosta, nella quale non ha mai perso la calma e nella quale ha ricevuto anche l'aiuto del compagno di squadra Sergio Perez, che su richiesta della squadra non si è difeso quando è arrivato alle sue spalle nel finale.

"Ho cercato di mantenere la concentrazione, anche se non è facile quando accadono episodi di quel tipo. Sono molto contento di aver vinto ed anche per Checo: è stato un grande risultato per il team".

Va sottolineato però anche il grande terzo stint che ha saputo fare quando ha rimontato le gomme soft dopo il secondo pit stop, cambiando strategia proprio per andare all'attacco di Russell: "Il comportamento della vettura è stato perfetto con le gomme soft, ma anche con le medie è andata piuttosto bene".