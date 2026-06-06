MotoGP | Prove tecniche di "vero" Marquez, domani capiremo se sta tornando davvero

Marc Marquez resta molto prudente, ma la verità è che dall'inizio della stagione 2026 della MotoGP non lo avevamo mai visto rendersi protagonista di una prova di forza come quella di oggi nella Sprint del Balaton Park. E soprattutto così "fresco" dal punto di vista fisico al traguardo.

Al Mugello, su una pista particolarmente impegnativa per il fisico, a sole tre settimane da un doppio intervento chirurgico, che aveva la sua parte più delicata nella rimonzione di una vite dalla spalla destra, che finiva per schiacciare il nervo radiale, facendogli perdere forza e sensibilità quando era in moto, il pilota della Ducati aveva sofferto come previsto, chiudendo quinto nella Sprint e settimo nella gara lunga.

In tanti, dunque, non avevano avuto grossi problemi a credergli quando domenica scorsa, ma anche giovedì, al suo arrivo in Ungheria, aveva detto di non avere delle aspettative troppo alte per il Gran Premio d'Ungheria, se non quella di continuare a mettere forza nel suo braccio destro e portare a casa più punti possibile.

Ancora una volta, però, il campione del mondo in carica si è rivelato un grande mago del bluff, perché anche lui era consapevole che su una pista decisamente più lenta e soprattutto che gira in senso antiorario, quindi con prevalenza di curve a sinistra, avrebbe fatto meno fatica. Anche se probabilmente nemmeno il diretto interessato si sarebbe aspettato di riuscire a fare il bello ed il cattivo tempo come ha fatto oggi, visto che quest'anno non gli era ancora riuscito.

Invece il suo sabato è stato una vera e propria prova di forza. Prima è andato a prendersi la pole position, beffando quasi a tempo scaduto un Pedro Acosta che iniziava quasi ad assaporarla. Poi non ha lasciato scampo alla concorrenza nella Sprint, scattando benissimo dal palo e facendo capire subito al connazionale della KTM che oggi non c'era niente da fare, dando uno strappo poderoso nei primi 3-4 giri e poi amministrando molto bene il margine che si era creato fino alla bandiera a scacchi.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E' vero che questa non è stata la sua prima vittoria del sabato in questa stagione, ma le prime due erano state quella di Goiania, nella quale aveva dovuto sudare sette camicie per avere la meglio di Fabio Di Giannantonio, e quella rocambolesca e molto discussa di Jerez, nella quale si era imposto sfruttando un buco regolamentare per rientrare ai box tagliando nel prato dopo una scivolata, anticipando così il cambio moto nel "flag to flag" e traendo grande vantaggio da questa situazione.

Quello visto oggi invece è sembrato lo stesso Marc schiacciasassi che ha dominato in lungo e in largo lo scorso anno, anche se lui per il momento preferisce andarci con i piedi di piombo: "Questo risultato non significa che in tre giorni io sia cambiato fisicamente, significa solo che è un circuito con più curve a sinistra. Ho ancora della strada da fare, ma bisogna godersi questi momenti, perché sono quelli che ti danno la carica per continuare a provarci", ha detto, cercando di minimizzare il valore del suo ritorno alla vittoria.

Tra le altre cose, lui stesso ha ammesso di essere riuscito ad amministrare nella seconda parte di gara per preservarsi un po' in vista della gara lunga, ma questo non ha comunque permesso ad Acosta di rifarsi sotto: "La strategia era chiara: se fossi arrivato davanti alla prima curva volevo fare tre giri veloci, spingendo come se fosse una Q2, senza risparmiare le gomme; quando ho visto che avevo un secondo e mezzo o due di vantaggio, ho deciso di dosare e risparmiare le forze per domani, perché ne avremo bisogno".

Domani rischia appunto di essere una giornata molto importante per le ambizioni future del #93. Completare una doppietta, mantenendo la stessa velocità anche con il doppio dei giri, potrebbe farci trovare di fronte a delle prove tecniche di "vero" Marquez. Ma anche solo un podio metterebbe tutti davanti alla prospettiva di dover tornare a fare i conti con il cannibale che tutti conosciamo nel proseguimento della stagione. Sia chiaro, con 97 punti da recuperare, è prematuro iniziare ad ipotizzare rimonte clamorose, anche perché non dobbiamo dimenticare che sulla sua strada c'è un'Aprilia molto concreta. Ma correre con il tarlo di Marquez nella testa non è facile per nessuno...