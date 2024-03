F1 | Vasseur: "Ferrari opzione migliore e sogno d'infanzia per Hamilton"

Il 2024 ha mandato in archivio solamente la prima gara della Formula 1, ma c'è una cosa che sta già generando grande attesa in ottica 2025. La notizia del passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari ha colto tutto il paddock di sorpresa come un fulmine a ciel sereno, ma inevitabilmente ha creato anche delle aspettative enormi.

Il sette volte campione del mondo ha deciso di regalare un gran finale alla sua gloriosa carriera, ma tutte le persone coinvolte in questa clamorosa trattativa sono pronte a giurare che non si tratta solo di una "last dance", ma che Lewis arriverà a Maranello con la voglia di dare la caccia al suo ottavo titolo. Tra questi c'è anche il team principal Frederic Vasseur, che in un'intervista concessa a RMC Sport ha parlato allineamento di pianeti quando gli è stato domandato come sia nata questa pazza idea.

"Come è successo? Lewis è stato un mio pilota circa vent'anni fa, in F3 e F2. Abbiamo vinto entrambi i titoli insieme e siamo rimasti molto legati nel corso degli anni. Avevo in mente questa cosa da molto tempo, ma non aveva senso immaginare Lewis Hamilton alla guida di una Sauber", ha detto Vasseur.

"Poi c'è stato un momento in cui i pianeti si sono allineati: io sono arrivato alla Ferrari e lui alla fine del suo contratto con la Mercedes. Credo che entrambi volessimo lavorare di nuovo insieme, e Lewis voleva guidare per la Ferrari fin da quando ha iniziato, ma credo che sia una cosa che tutti i piloti vogliono fare. Poi, è l'opportunità a fare l'uomo ladro, ma non voglio entrare troppo nei dettagli (ride)", ha aggiunto.

Lewis Hamilton con Frederic Vasseur al GP di Singapore Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Il manager francese non è riuscito ad indicare un vero e proprio punto di svolta nella trattativa, spiegando però che probabilmente il Cavallino rappresentava l'opzione migliore per Hamilton per provare a tornare a vincere dopo che le ultime due stagioni con la Mercedes sono state molto deludenti.

"Questo tipo di trattativa può fallire all'ultimo minuto. Come potete immaginare, si tratta di contratti grandi e complessi, quindi non mi sono mai detto: 'Dai, succederà'. Mi sono detto solo che si trattava di un'opportunità straordinaria per la squadra, per tutta una serie di motivi, e che dovevamo lavorarci nello stesso modo in cui sviluppiamo la vettura".

"Ma fino all'ultimo ho cercato di allenare tutto in modo che andasse bene e poi ho percepito molto rapidamente in Lewis una vera motivazione, perché era convinto che, forse dopo la Red Bull, noi fossimo la sua migliore possibilità di vincere il titolo. E questa era la motivazione numero 1 per lui".

"E' qui che i pianeti si sono allineati, perché è molto motivato a vincere. Penso che sia un mega-campione che, nonostante le 103 vittorie, ha ancora la stessa grinta di quando ne aveva ottenute 0. E' molto motivato, si impegna molto, è molto esigente con se stesso e con le persone che lo circondano. Oggi, quando si guarda intorno, si dice che se vuole essere un campione, andare alla Red Bull rischia di essere complicato, perché non hanno un rapporto stretto".

"Dietro alla Red Bull, per lui, l'opzione migliore è sicuramente la Ferrari e allo stesso tempo è in linea con un suo sogno d'infanzia. Inoltre, sa che questo è probabilmente il suo ultimo contratto, quindi sapeva di dover fare le scelte giuste ed è di questo che ha voluto parlare", ha concluso.