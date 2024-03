F1 | Nuove accuse a Ben Sulayem sull'omologazione di Las Vegas

Secondo la BBC, un informatore sostiene che "su ordine del presidente della FIA" gli è stato detto di non omologare il circuito cittadino del Gran Premio di Las Vegas dello scorso novembre, un evento di punta per la F1, che per la prima volta si era mossa per promuovere la gara stessa.

Questa affermazione è contenuta in un rapporto, di cui la BBC sostiene di aver preso visione, del responsabile della conformità della FIA al suo comitato etico.

Il circuito ha subito un ritardo prima di essere pronto per l'ispezione a causa di "lavori di costruzione in corso da parte dell'organizzatore locale". In seguito, l'informatore afferma di essere stato incaricato dal suo manager, con l'istruzione di Ben Sulayem, di trovare problemi con la struttura, in modo da non poterla dichiarare sicura. Ma non è stato riscontrato alcun problema.

Questa accusa sembra in contrasto con le affermazioni di Ben Sulayem, che ha sostenuto l'omologazione della nuova pista e che il rapporto tra l'organo di governo e la FOM è molto più forte rispetto a quando ha sostituito il predecessore Jean Todt.

In un'intervista esclusiva rilasciata alla rivista GP Racing di Motorsport.com, a Ben Sulayem è stato chiesto se la FIA e la FOM devono sempre essere d'accordo. La sua risposta è stata: "No. La FOM ha i suoi punti. Ma oggi, da quando ho assunto la presidenza, siamo in una posizione molto migliore insieme".

General view of the start finish line from above at the Las Vegas GP Photo by: Philip Hurst / Motorsport Images

"E se mi dicesse che potrei tornare indietro e cambiare alcune delle cose che sono successe, per esempio quando sono stato colpito dai media, non cambierei nulla. Lasciate che vi faccia un esempio su Las Vegas... Il presidente della FIA è colui che firma l'omologazione per una nuova pista, o per tutte le piste. E io l'ho appoggiata".

"Avrei potuto dire di no (perché non era pronta in tempo per l'ispezione). Ma non appena il mio team ha detto che era sicura... perché sono un pilota, mi preoccupo del benessere dei piloti e delle persone che li circondano, del nostro personale e dei commissari. L'ho fatto".

"È stata una cosa importante. Se avessi detto di no, sarebbe stato disastroso per la F1. Ma sarebbe stato legale. Ma sono attento perché amo questo sport. Alla fine, siamo sulla stessa barca. Possiamo avere missioni diverse. Ma siamo sulla stessa barca. Non possiamo lasciare che questo sport affondi".

Ben Sulayem è stato anche accusato dallo stesso informatore di aver tentato di far annullare ai commissari di gara una penalità che inizialmente era costata il terzo posto a Fernando Alonso nel GP dell'Arabia Saudita del 2023.



Motorsport.com ha chiesto un commento in merito alla FIA.