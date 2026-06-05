Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

Formula 1
Monaco
F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

Formula 1
Monaco
F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

MotoGP | Acosta: "Meglio non pensare alla vittoria, magari domani la moto non andrà così bene"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Acosta: "Meglio non pensare alla vittoria, magari domani la moto non andrà così bene"

MotoGP | Márquez: "Mi aspettavo di andare meglio su un circuito con più curve a sinistra"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Márquez: "Mi aspettavo di andare meglio su un circuito con più curve a sinistra"

MotoGP | Bagnaia: "Diggia usa più potenza e la scarica tutta, io la perdo appena prendo il gas"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia: "Diggia usa più potenza e la scarica tutta, io la perdo appena prendo il gas"

F1 | Monaco, Libere 2: Ferrari ancora davanti a tutti con Hamilton e Leclerc. Segue Max, 5° Antonelli

Formula 1
Monaco
F1 | Monaco, Libere 2: Ferrari ancora davanti a tutti con Hamilton e Leclerc. Segue Max, 5° Antonelli
Intervista
Formula 1 Monaco

F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

Il team principal della Ferrari si è detto abbastanza contento delle prime due sessioni di libere a Monaco, con le Ferrari sempre davanti a tutti. Il vantaggio dagli altri si è assottigliato dopo le Libere 1, per cui la Ferrari dovrà cercare di fare altri passi avanti.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gli avversari della Ferrari avevano predetto una Rossa grande favorita al Gran Premio di Monaco e, almeno per il momento, le SF-26 hanno tenuto fede alle aspettative.

Il team di Maranello ha chiuso il primo giorno di pista a Monte-Carlo con due doppiette. Leclerc ha comandato la prima sessione davanti ad Hamilton, mentre il 7 volte iridato ha fatto meglio di 1 decimo rispetto al padrone di casa nel turno pomeridiano.

Gli avversari, invece, hanno faticato molto nella prima sessione, mentre in quella successiva hanno avuto modo di limare il distacco dalle Rosse, rimaste però di gran lunga i riferimenti sull'angusto tracciato cittadino.

"A Monaco la sfida per piloti e team è sempre cercare di capire cosa possa accadere nella sessione successiva per quanto riguarda l'evoluzione del grip", ha detto Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, al termine delle Libere 2. 

"Si deve sempre adattare un po' tutto. La seconda sessione non è andata male, anche se è stato difficile mettere tutto insieme in un solo giro lanciato. Dobbiamo tenere in mente che il traffico gioca un riolo fondamentale a Monaco e ora c'è il 10% di monoposto in più rispetto alla passata stagione (le Cadillac, ndr), dunque è più del 10% più difficile".

Con la Straight Line Mode non utilizzabile e una MGU-K assai meno influente rispetto agli altri tracciati che compongono il Mondiale 2026 di Formula 1, le gomme sono forse il principale oggetto di lavoro per i team, soprattutto con tanto traffico in pista. 

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Per domani sarà fondamentale riuscire a metterle in temperatura e mantenerle nella giusta finestra d'utilizzo, ma anche riuscire a trovare un giro pulito abbastanza (leggasi: con meno traffico possibile) per sfruttarle dal rettilineo di partenza sino al traguardo e ottenere un tempo buono abbastanza per cercare la pole.

"Ora con queste gomme stiamo vivendo la stessa storia dello scorso anno. Stanno diventando di nuovo importanti nella performance e con così tante macchine in pista è difficile fare una vera ottimizzazione nel giro di preparazione. A volte stai spingendo ma ti ritrovi ad alzare il piede. Penso che la chiave per domani sarà l'ottimizzazione delle gomme. Arrivare alla giusta finestra e fare un giro pulito ma non avremo vita facile".

"Abbiamo visto margini più piccoli nelle Libere 2 e credo sia convergenza di prestazione tra i team. Lo abbiamo visto anche l'anno scorso. Non ci si può aspettare di avere sempre 4 decimi di margine in ogni sessione. Questo significa che dobbiamo fare qualche passo avanti, anche per quanto riguarda la valutazione del grip per la prossima sessione. E questa sarà la chiave per la giornata di domani".

Nelle Libere di oggi abbiamo potuto osservare diversi stratagemmi per sfruttare al meglio le gomme sul giro secco. C'è chi come Max Verstappen è rimasto in pista e ha migliorato giro su giro, altri invece hanno provato a fare meno giri provando uno - massimo due - giri veloci di fila.

"Oggi abbiamo visto diversi approcci nel fare i giri veloci. C'è chi è rimasto in pista a fare diversi giri consecutivi e chi, invece, ne ha fatti meno. Ma questo dipendeva dalla posizione in pista, dalle vetture che si avevano davanti nel corso dei giri. Noi dovremo capire bene come prepararci per le qualifiche di domani".

Per quanto riguarda la notizia del weekend, ovvero il rinnovo di contratto di Leclerc con la Ferrari, Vasseur ha commentato: "Il rinnovo di Leclerc è una notizia positiva per il team, per la Ferrari e credo per Charles. E' importante avere questo tipo di continuità. Abbiamo un'ottima collaborazione. Ci conosciamo bene e Charles conosce molto bene il team. Era nell'Academy Ferrari dal 2016 o 2015. Costruire questo tipo di progetto è un messaggio molto forte internamente, ma anche per il paddock".

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Monaco, Libere 2: Ferrari ancora davanti a tutti con Hamilton e Leclerc. Segue Max, 5° Antonelli
Prossimo Articolo F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Monaco, Libere 1: subito doppietta Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton. 4° Antonelli

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Monaco, Libere 1: subito doppietta Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton. 4° Antonelli

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Monaco

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Monaco

F1 | Antonelli avverte: "Tanti parlano solo della potenza del nostro motore, ma siamo molto forti anche nel telaio"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli avverte: "Tanti parlano solo della potenza del nostro motore, ma siamo molto forti anche nel telaio"
More from
Lewis Hamilton

F1 | Ceccarelli: "La Ferrari è favorita a Monaco: si scatenerà la lotta fra Charles e Lewis?"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Ceccarelli: "La Ferrari è favorita a Monaco: si scatenerà la lotta fra Charles e Lewis?"

F1 | Ferrari: Monaco strategica per valutare la superiorità di telaio e dare il via all'ADUO1 in Austria

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Ferrari: Monaco strategica per valutare la superiorità di telaio e dare il via all'ADUO1 in Austria

F1 | Hamilton 2° in Canada: come ha blindato il miglior risultato di sempre con la Ferrari

Formula 1
Formula 1
Canada
F1 | Hamilton 2° in Canada: come ha blindato il miglior risultato di sempre con la Ferrari
More from
Ferrari

F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

F1 | Ferrari: con le ali chiuse rimosso l’attuatore idraulico nel telaio per salvare peso

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Ferrari: con le ali chiuse rimosso l’attuatore idraulico nel telaio per salvare peso

F1 | Leclerc esclusivo: "Amo la Ferrari, ma il rinnovo non è stato solo una questione di cuore"

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc esclusivo: "Amo la Ferrari, ma il rinnovo non è stato solo una questione di cuore"

Ultime notizie

F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

Formula 1
Monaco
F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

Formula 1
Monaco
F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"