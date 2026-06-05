F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

Gli avversari della Ferrari avevano predetto una Rossa grande favorita al Gran Premio di Monaco e, almeno per il momento, le SF-26 hanno tenuto fede alle aspettative.

Il team di Maranello ha chiuso il primo giorno di pista a Monte-Carlo con due doppiette. Leclerc ha comandato la prima sessione davanti ad Hamilton, mentre il 7 volte iridato ha fatto meglio di 1 decimo rispetto al padrone di casa nel turno pomeridiano.

Gli avversari, invece, hanno faticato molto nella prima sessione, mentre in quella successiva hanno avuto modo di limare il distacco dalle Rosse, rimaste però di gran lunga i riferimenti sull'angusto tracciato cittadino.

"A Monaco la sfida per piloti e team è sempre cercare di capire cosa possa accadere nella sessione successiva per quanto riguarda l'evoluzione del grip", ha detto Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, al termine delle Libere 2.

"Si deve sempre adattare un po' tutto. La seconda sessione non è andata male, anche se è stato difficile mettere tutto insieme in un solo giro lanciato. Dobbiamo tenere in mente che il traffico gioca un riolo fondamentale a Monaco e ora c'è il 10% di monoposto in più rispetto alla passata stagione (le Cadillac, ndr), dunque è più del 10% più difficile".

Con la Straight Line Mode non utilizzabile e una MGU-K assai meno influente rispetto agli altri tracciati che compongono il Mondiale 2026 di Formula 1, le gomme sono forse il principale oggetto di lavoro per i team, soprattutto con tanto traffico in pista.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Per domani sarà fondamentale riuscire a metterle in temperatura e mantenerle nella giusta finestra d'utilizzo, ma anche riuscire a trovare un giro pulito abbastanza (leggasi: con meno traffico possibile) per sfruttarle dal rettilineo di partenza sino al traguardo e ottenere un tempo buono abbastanza per cercare la pole.

"Ora con queste gomme stiamo vivendo la stessa storia dello scorso anno. Stanno diventando di nuovo importanti nella performance e con così tante macchine in pista è difficile fare una vera ottimizzazione nel giro di preparazione. A volte stai spingendo ma ti ritrovi ad alzare il piede. Penso che la chiave per domani sarà l'ottimizzazione delle gomme. Arrivare alla giusta finestra e fare un giro pulito ma non avremo vita facile".

"Abbiamo visto margini più piccoli nelle Libere 2 e credo sia convergenza di prestazione tra i team. Lo abbiamo visto anche l'anno scorso. Non ci si può aspettare di avere sempre 4 decimi di margine in ogni sessione. Questo significa che dobbiamo fare qualche passo avanti, anche per quanto riguarda la valutazione del grip per la prossima sessione. E questa sarà la chiave per la giornata di domani".

Nelle Libere di oggi abbiamo potuto osservare diversi stratagemmi per sfruttare al meglio le gomme sul giro secco. C'è chi come Max Verstappen è rimasto in pista e ha migliorato giro su giro, altri invece hanno provato a fare meno giri provando uno - massimo due - giri veloci di fila.

"Oggi abbiamo visto diversi approcci nel fare i giri veloci. C'è chi è rimasto in pista a fare diversi giri consecutivi e chi, invece, ne ha fatti meno. Ma questo dipendeva dalla posizione in pista, dalle vetture che si avevano davanti nel corso dei giri. Noi dovremo capire bene come prepararci per le qualifiche di domani".

Per quanto riguarda la notizia del weekend, ovvero il rinnovo di contratto di Leclerc con la Ferrari, Vasseur ha commentato: "Il rinnovo di Leclerc è una notizia positiva per il team, per la Ferrari e credo per Charles. E' importante avere questo tipo di continuità. Abbiamo un'ottima collaborazione. Ci conosciamo bene e Charles conosce molto bene il team. Era nell'Academy Ferrari dal 2016 o 2015. Costruire questo tipo di progetto è un messaggio molto forte internamente, ma anche per il paddock".