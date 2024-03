L'ex F1 Kovalainen sarà sottoposto a un'operazione a cuore aperto

Non è un momento semplice per Heikki Kovalainen. L'ex pilota di Formula 1 dovrà essere operato a cuore aperto dopo essersi visto diagnosticare un aneurisma dell'aorta ascendente.

In questo momento Kovalainen non soffre di alcun sintomo e potrebbe continuare la sua vita senza problemi, ma ha comunque deciso di interrompere le sue attività nel motorsport fono a quando non si sarà ripreso completamente.

Il finnico avrebbe dovuto tornare a correre nel campionato rally giapponese in questa stagione con il Aicello Rally Team, al volante di una Toyota GR Yaris Rally2, facendo coppia con Sae Kitagawa, navigatore con cui ha vinto il titolo nazionale nel 2022 e nel 2023.

Il team aveva annunciato la sostituzione di Kovalainen con Katsuhiko Taguchi prima del rally d'apertura del campionato, fissata 3 settimane fa. Kovalainen, dopo essersi sotto posto ad alcuni esami, aveva ricevuto il consiglio di fare indagini più approfondite.

Heikki Kovalainen, Sae Kitagawa, Skoda Fabia Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Al termine di questo è emerso che Kovalainen soffre di aneurisma dell'aorta ascendente, un rigonfiamento dell'arteria più vicina al cuore. Un aneurisma si verifica in un punto debole della parete arteriosa di un vaso sanguigno che può lacerarsi o rompersi, causando un'emorragia interna grave e pericolosa per la vita.

Kovalainen, attraverso un comunicato rilasciato dal team, ha affermato di volersi sottoporre a un intervento chirurgico in Finlandia prima di tornare a gareggiare in un secondo momento.

"Mi è stato diagnosticato un aneurisma dell'aorta ascendente durante un recente controllo medico e mi è stato detto di non poter partecipare ai raduni a causa dell'aumento del rischio di rottura dell'aorta", ha dichiarato.

"Non ho sintomi e attualmente mi sento bene, e ora stiamo preparando un piano per risolvere il problema. Un'operazione a cuore aperto è la soluzione migliore al momento e ci stiamo preparando. Speriamo di essere operati e di iniziare il recupero il prima possibile".

"Il mio obiettivo è ovviamente quello di tornare nel Campionato giapponese di rally con il Rally Team AICELLO. Avevo in programma di partecipare ai rally fino alla fine di gennaio, ma dopo un'attenta valutazione con il mio team di medici ho deciso di provare a risolvere questo problema".

"Mi dispiace per tutti i nostri partner di squadra e per i nostri fan per questo problema e vi ringrazio per tutto l'incoraggiamento e il supporto in merito".