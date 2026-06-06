MotoGP | Bezzecchi 3° stringendo i denti: "Dopo un contatto con Aldeguer, la moto era strana in staccata"

Lo step che serve a Marco Bezzecchi per puntare davvero al titolo iridato è quello di riuscire ad accontentarsi quando non è possibile vincere. Nelle prime gare della stagione aveva pagato quelle occasioni in cui era stato "ingordo" nelle Sprint, come in Thailandia ed in Texas, ma il pilota dell'Aprilia sembra aver imparato molto bene la lezione, se si guarda al bel terzo posto che si è portato a casa nella gara breve del Balaton Park.

Dopo una domenica da dominatore al Mugello, in Ungheria ha dovuto fare i conti con un Marc Marquez e con un Pedro Acosta che ne avevano chiaramente più di lui. Il riminese però è riuscito a massimizzare il suo risultato, dovendo anche convivere con una RS-GP che dopo qualche giro non era più nelle condizioni ideali a causa di un leggero contatto con Fermin Aldeguer.

"La partenza è stata buona, è stato al secondo o al terzo giro, adesso non mi ricordo benissimo, perché subito dopo la gara mi scordo tutto. Era a un paio di giri che soffrivo e Aldeguer andava molto più forte di me: mi tampinava proprio, mi stava addosso e io stavo cercando di difendermi", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Ad un certo punto ho sentito un piccolo contatto alla curva 11, a centro curva. Il problema è che mi si è un po' danneggiato il dietro della moto e infatti dopo in staccata era un pelo strana. Però, con un po' di calma e un po' di rischi, sono riuscito comunque a fare una gara decente", ha aggiunto il leader del Mondiale, che ha portato a 20 punti il suo margine nei confronti di Jorge Martin, oggi solo 6°.

Tuttavia, "Simply the Bez" ha spiegato di non aver badato troppo alla classifica iridata, ammettendo di essersi preso anche qualche rischio per portarsi a casa un gradino più basso del podio per il quale secondo lui era giusto lottare.

"Non ci ho pensato più di tanto, è vero che chiaramente bisognava cercare di non fare errori e partendo sesto, in questa pista così stretta, soprattutto alla prima curva, non bisognava farsi prendere troppo, però sono riuscito comunque a fare una buona partenza e una volta che mi sono trovato lì mi sono detto: 'Provo e vediamo come va'. Ho preso qualche rischio, è vero, però una volta che mi sono trovato lì, secondo me era giusto provare a portare a casa questo risultato e anche per raccogliere informazioni importanti per domani, che comunque non sarà una gara facile".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E, in particolare nei primi giri, ha dovuto fare i conti con un Aldeguer decisamente arrembante, anche dopo il loro leggero contatto: "L'ho intravisto in qualche mega schermo, ma soprattutto lo sentivo e ho cercato di resistere. In staccata sono abbastanza forte, però per staccare così i miei tempi non erano il massimo, soprattutto all'inizio".

"Ho faticato tanto, nei primi giri mi sembrava di essere proprio sul ghiaccio e non capisco come mai, quindi questa è una cosa che sicuramente dobbiamo cercare di analizzare. Dopo un po' ho iniziato a sentirmi meglio e ho iniziato a fare dei 38"3-38"2, che rispetto all'anno scorso non sono niente di che, però comunque mi permettevano di mantenere un margine decente".

Dopo una qualifica conclusa solo al sesto posto, ha sottolineato però anche il grande lavoro fatto nel box della Casa di Noale per permettergli di presentarsi al via nella giusta condizione mentale.

"I ragazzi sono stati bravissimi, li voglio ringraziare col cuore, perché stamattina ero un po' deluso da me stesso, perché comunque ho fatto qualche errore di troppo in qualifica e invece loro come sempre mi hanno dato un bel boost. Quindi devo dire grazie ai miei ragazzi".

Ormai Bezzecchi ci ha abituato a dare il meglio di sé alla domenica, quando si passa sulla gomma media, che rende più stabile la sua Aprilia. Questa volta però la scelta potrebbe anche andare in direzione della soft.

"Io ho lavorato con entrambe questo weekend, siamo stati abbastanza bravi a gestire un po' questa cosa della doppia gomma. La verità è che non lo so, dico proprio la sincera verità. Con la media mi trovo abbastanza bene, perché comunque la stabilità è leggermente meglio. Questa è una caratteristica che la media ha ovunque. Però con la soft comunque si va forte. Bisogna capire, anche perché la pista sembra un po' più lenta quindi forse le gomme si consumano di meno. È un bel casino, adesso vado al box e ci guardiamo", ha concluso.