F1 | Ferrari: cosa... frena la SF-24? Uno spurgo o un sensore

Dove sarebbe potuto arrivare Charles Leclerc se non avesse avuto un problema ai freni? È troppo ottimistico se dicessimo davanti a Sergio Perez? E, quindi, secondo nella classifica finale del GP del Bahrain. Non è azzardato lasciarsi andare a queste considerazioni, evitando però di entrare nel merito di quale avrebbe potuto essere il distacco dal campione del mondo. Max Verstappen con la RB20 è un pilota di un’altra galassia, come l’ha lucidamente dipinto Toto Wolff, capo di Mercedes, e non è facilmente misurabile il suo vantaggio con il nuovo “razzo” Red Bull.

Alla Ferrari sarebbe bastato classificare Leclerc alle spalle dell’olandese, come era giù successo in qualifica, per dare una lettura positiva ad un avvio di campionato che così favorevole non è stato per i rossi. Fred Vasseur, abilissimo nel filtrare le sensazioni, ha guardato il bicchiere mezzo pieno della Scuderia: Sakhir ha sancito che la Ferrari è seconda forza davanti a Mercedes e McLaren. Su questo converranno tutti e ci sono pochi dubbi.

Il manager francese ha messo l’accento sul fatto che la SF-24 ha dimezzato il distacco dalla Red Bull rispetto allo scorso anno in Bahrain. Il dato è coerente, ma sarebbe più giusto riprendere il filo non dalla prima gara 2023, ma dall’ultima della scorsa stagione, vale a dire Abu Dhabi.

Il risultato della pista, allora, indica un ritardo di mezzo secondo al giro della rossa dalla RB20. Decisamente troppo per chi ha l’ambizione di chiudere il gap con l’olandese. Perché Vasseur manifesta ottimismo di fronte a un terzo e quarto posto conseguito da Carlos Sainz e Charles Leclerc nell’ordine?

La risposta è semplice: quello che abbiamo visto a Sakhir non è il vero potenziale della Ferrari. La SF-24 può valere almeno un paio di decimi in meno al giro, ma il problema ai freni del monegasco ha impedito di misurare quale sarebbe stato il vero passo di Charles. Prima del via era stata sostituita una brake duct, ma questo elemento non c’entra niente con i guai che sono emersi in gara.

Ferrari SF-24: il corner anteriore destro Photo by: Uncredited

Leclerc ha segnalato subito via radio di avere un problema ai freni: la rossa in staccata tirava decisamente a destra. La frenata era sbilanciata e sull’avantreno c’era un evidente scompenso di comportamento della vettura che ha provocato un forte surriscaldamento (via radio si è parlato di 100 gradi di differenza!). L’effetto lo si è visto fin troppo chiaramente: Charles ha dovuto correre gestendo i repentini bloccaggi e bisogna dire che è stato molto bravo nel portare a casa un risultato che vale 12 punti preziosi nel mondiale, perché altri piloti magari avrebbero anche pensato al ritiro, lavorando sul ripartitore di frenata, spostando di più il lavoro sul posteriore, mentre per avere una vettura prestazionale è necessario l'esatto contrario.

Cosa è successo? I tecnici del Cavallino stanno analizzando i dati per trovare le cause: sembra esclusa un’avaria dell’impianto Brembo. Pinze e dischi non hanno avuto danni, mentre è in corso un’inchiesta per andare all’origine del guaio. Due le piste più probabili: un sensore che è andato in crisi, oppure uno spurgo dei freni che non è stato eseguito a regola d’arte, che avrebbe lasciato il pedale... spugnoso con delle bolle d'aria, provocando reazioni della vettura molto imprevedibili.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Comunque sia andata, la Ferrari non riesce a iniziare il campionato al meglio delle sue capacità: in un mondiale nel quale tutte le monoposto arrivano al traguardo diventa importante assicurare ai piloti la piena integrità delle vetture per puntare in alto.

L’anno scorso a Sakhir proprio Leclerc era stato costretto allo stop mentre era terzo a causa di un cablaggio che aveva avuto una dispersione di corrente e aveva mandato in black out una parte dell’impianto elettrico e aveva cotto una centralina.

Su una pista dove di solito Charles è in grado di andare molto forte, la Ferrari accumula problemi grandi e piccoli che limitano il potenziale della SF-24. Anche questi sono sintomi di una squadra che non è ancora matura per ambire al vertice: in F1 serve la perfezione e a Maranello per ora non l'anno trovata. Giorni al banco dinamico, poi i test pre campionato avevano mostrato una rossa molto consistente. Al primo GP tante certezze sono venute meno. L'importante è che si sia trattato di un episodio. Vedremo nel weekend a Jeddah.