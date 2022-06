F1 tecnica | Ferrari: ecco l'arma di Leclerc per i sorpassi

Carica lettore audio

La Ferrari ha differenziato la preparazione delle due F1-75 per il GP del Canada: Carlos Sainz aveva l’incarico di andare a caccia della sua prima pole position, per contrastare il passo al leader del mondiale, Max Verstappen.

Ferrari F1-75: l'ala posteriore di Sainz più carica di quella di Leclerc. Si riconosce per lo spigolo del flap mobile squadrato Photo by: Giorgio Piola

L’ala posteriore montata sulla rossa del madrileno è leggermente più carica, per permettere a Carlos di avere la downforce necessaria per affrontare la qualifica bagnata. L’obiettivo era di mettere davanti l’iberico per creare una sorta di “tappo” che permettesse di facilitare la rimonta di Charles Leclerc dal fondo della griglia.

Sulla F1-75 del monegasco, invece, è stata deliberata un’ala posteriore più scarica, funzionale a tentare dei sorpassi oggi. La differenza fra le due configurazioni è facilmente riconoscibile perché la Ferrari in questa prima parte della stagione 2022 ha dimostrato di patire la minore velocità ad ala mobile aperta rispetto alla Red Bull RB18.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 con l'ala più scarica meno squadrata nella porzione laterale che sostiene il flap mobile Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Gli aerodinamici di David Sanchez hanno cercato di porre rimedio a questo problema, introducendo sulla rossa di Charles un’ala posteriore che riduce la resistenza all’avanzamento: non tanto nella parte mobile del flap che, quando si apre, diventa neutro, quanto nelle porzioni laterali che fanno da supporto al profilo laterale.

Anziché mostrare uno spigolo ad angolo retto, la versione adottata da Leclerc è tondeggiante, con una riduzione di sezione frontale, utile a puntare a velocità massime più alte. La Ferrari, insomma, sta esprimendo uno sforzo importante per contrastare la competitività della RB18 in un mondiale che è ancora lunghissimo e non compromesso.

Giusto provarci con tutte le soluzioni possibili. È giusto aggiungere che Sainz, dotato di un’ala più carica, sarà leggermente penalizzato durante la gara che si disputerà sull’asciutto, perché Verstappen e anche il temibile Alonso saranno un po’ più scarichi…