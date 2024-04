MotoGP | Acosta: "Quando segui Pedrosa rimani incantato"

Il giovane rookie Pedro Acosta è stato l'unico pilota KTM ad entrare direttamente nella Q2 del Gran Premio di Spagna di MotoGP. Una nuova tacca sulla cintura per lo spagnolo, che continua a sorprendere ad ogni passo che compie nel suo primo anno nella classe regina.

"La FP1 è la sessione più complicata del weekend e questa volta l'abbiamo superata bene. Nel pomeriggio abbiamo apportato alcune piccole modifiche che hanno migliorato la moto. Abbiamo lavorato sul ritmo e pensando alla gara in modo da non avere lo stress che abbiamo avuto sulla griglia nella gara di Austin. Nel complesso è andata bene e credo che tutti andranno più o meno nello stesso modo", ha detto in riferimento alla scelta degli pneumatici per domenica.

Oltre ad essere l'unico pilota della Casa austriaca ad entrare direttamente nella Q2, è stato l'unico a non cadere nella sessione pomeridiana, cosa che invece è successa ai più esperti Dani Pedrosa, Jack Miller e, alla fine, Brad Binder.

"Binder sarebbe entrato in Q2 se non fosse caduto, sicuramente. Penso che stiamo facendo un buon lavoro, stiamo prendendo le cose con calma e senza fretta, cosa che mi ha ucciso nel mio primo anno in Moto2, quando avevo fretta di vincere. Stiamo migliorando la moto poco a poco, qui abbiamo cambiato di nuovo la spugna della sella, l'apertura del manubrio: stiamo ancora adattando la moto a ciò che vogliamo e ci arriveremo poco a poco".

Nella sua ultima uscita, Acosta ha cercato di prendere la ruota di Pecco Bagnaia, ma Marco Bezzecchi si è messo in mezzo e forse lo ha leggermente bloccato.

"Ognuno deve saper giocare le proprie carte, a volte chi ha il 'joker' è avvantaggiato. Alla fine Bezzecchi mi ha un po' coperto, ma non sarebbe cambiato nulla. Penso di dover migliorare ancora un po' la mia guida per essere più veloce domani", ha spiegato.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Uno dei momenti di tensione delle prove è stato quando Acosta ha seguito Pedrosa in pista e lo ha quasi tamponato.

"Non mi aspettavo che abortisse il giro, ne aveva uno a disposizione ed ero convinto che avrebbe finito il giro. Non pensavo che avrebbe frenato, e quando il ragazzo davanti chiude il gas, continui ad andare a trecento e il divario si riduce rapidamente", ha raccontato, prima di dire però quanto sia rimasto estasiato nel vedere da vicino il veterano spagnolo.

"Quando si va dietro ad un 'prescelto', si rimane incantati nel vedere come guida: la finezza che ha Dani è qualcosa che non si vedeva da molti anni. Il know-how che ha interiorizzato è qualcosa che dobbiamo imparare e a cui dobbiamo abituarci", ha detto.

Oltre ad essere un pilota veloce e intelligente in pista, Acosta ha dimostrato di esserlo anche fuori quando gli è stato chiesto se fosse più fan di Pedrosa o di Jorge Lorenzo quando era giovane. "Aaaaah, ero molto piccolo, quando ho iniziato a guardare le moto c'era Valentino Rossi sulla Ducati, Lorenzo al suo apice sulla Yamaha, Casey Stoner sulla Honda, ero troppo piccolo per scegliere tra l'uno o l'altro", ha liquidato l'argomento.

Quello che è chiaro è la differenza di stile, mentre Acosta sporge tutto il corpo fuori dalla moto, Dani non si muove nemmeno. "Bisogna tenere conto di quanto sia piccolo Dani. Se si guarda la posizione delle sue braccia, non è così diversa, il fatto è che le mie sono molto più lunghe. Ha anche la testa più avanzata, cosa che vorrei fare anch'io, stiamo lavorando per affinare il nostro stile".

In vista di sabato, sono in gioco la pole e la Sprint per il GP di Spagna a Jerez. "Aspetteremo di vedere come andrà la giornata, si prevede pioggia. In Qatar non siamo andati male sul bagnato, ma dovremo vedere come andremo qui", ha detto lo "Squalo di Mazarrón".