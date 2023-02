F1 | Russell: "Pochi 3 giorni di test, 2 vetture sarebbe buon compromesso"

Carica lettore audio

Lo scorso anno è stato lui a regalare alla Mercedes la sua unica vittoria stagionale, ma George Russell rimane umile. Il pilota britannico sembra riconoscere a Lewis Hamilton i galloni di pilota di punta dal quale continuare ad apprendere, ma non nasconde neanche le sue ambizioni, aggrappate ad una W14 che si spera possa essere più competitiva della W13, eliminandone i limiti.

E' stato proprio Russell a portarla al debutto nello shakedown di Silverstone, anche se non è sceso troppo nei dettagli nell'incontro con la stampa avvenuto subito dopo, preferendo lasciare i giudizi ai test collettivi della settimana prossima in Bahrain. E, a tal proposito, ha sottolineato quanto tre giornate da suddividere tra due piloti non siano abbastanza per preparare una stagione e che probabilmente bisognerebbe valutare il compromesso di permettere almeno alle squadre di utilizzare due vetture contemporaneamente.

La FIA e il divieto di dichiarazioni personali, politiche e religiose: non c'è limite a questa regola, così com'è scritta. Il CIO limita la sua regola all'ambiente olimpico, il vostro no. Quanto siete preoccupati per questo? Ti è chiara la situazione? Credi che la FIA sia davvero impegnata sul fronte della diversità e della libertà di parola?

"Sono sicuro che la situazione verrà chiarita. Spero e confido che si risolva prima della prima gara. Non posso pensare che vogliano limitare le nostre opinioni. Questo fa parte della libertà di parola. Abbiamo il diritto di condividere le nostre opinioni su qualsiasi piattaforma desideriamo. Quindi non vedo come questo possa essere un problema per il futuro".

Quanto è stata una perdita per l'organizzazione la partenza di James Voles e cosa ne pensi del suo passaggio alla tua vecchia squadra (la Williams)?

"Innanzitutto, sono molto contento per James. Penso che si meriti pienamente questa opportunità. È un gran lavoratore. Per noi, personalmente, a livello strategico, James aveva già ceduto i suoi compiti ad altri all'interno della squadra, limitandosi a supervisionare. Ma in realtà per tutto lo scorso anno le decisioni sono state prese da altri. Quindi, da questo punto di vista, credo che James ci abbia lasciato in mani molto competenti. Sono sicuro che avrà qualche sorpresa quando andrà alla Williams, come è naturale che sia quando si passa così tanto tempo in una squadra con così tanti titoli all'attivo. Ma ad essere onesti, non riesco a pensare a nessuno di migliore che la Williams avrebbe potuto assumere per il lavoro che deve intraprendere".

Alla tua seconda stagione con la Mercedes, come ti senti a confrontarti come pilota con Lewis in termini di prestazioni effettive dopo averlo battuto l'anno scorso? Quali sono le aree in cui pensi di poter migliorare?

"Credo che il bello della Formula 1 e di questo sport sia che è in continua evoluzione e che ogni anno rappresenta una nuova sfida. Le sfide da affrontare sono basate sugli pneumatici e sulla vettura, che ogni anno sono nuovi. Sicuramente c'è ancora spazio per migliorare, e questo mi riempie di fiducia, perché mi sono sentito in grado di fare prestazioni di altissimo livello, anche se so di avere ancora molto in tasca. Credo che la cosa più importante sia la gestione delle gomme, perché mi è sembrato che Lewis fosse molto bravo a massimizzare gli stint e ad ottenere il massimo dalle gomme. Il fatto di essere stato suo compagno di squadra per un anno e di aver visto alcune delle sue caratteristiche mi ha giovato molto. Quindi mi sento come se avessi una curva di apprendimento abbastanza ripida in questo senso, ma sento che ho ancora molto da fare".

George Russell, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Il lavoro svolto in fabbrica durante l'inverno è stato più intenso rispetto agli anni precedenti? Oggi è andato tutto liscio?

"L'off-season è un periodo un po' particolare, perché ovviamente la vettura in fase di sviluppo si evolve molto. Sono stato in fabbrica per la maggior parte delle settimane a lavorare molto al simulatore, in costante comunicazione con il mio team via internet, tramite Teams o Zoom o altro, e a lavorare sulle procedure dei weekend di gara, su come lavoriamo l'uno con l'altro e su come possiamo semplificare le cose, essere più efficienti con tutto. È stato un inverno piuttosto positivo. Mi sento davvero forte e, probabilmente, mentalmente mi sento più forte di quanto non sia mai stato. Mi sento bene con me stesso e sento di essermi preso il tempo necessario per le vacanze, ma anche il tempo necessario per lavorare con la squadra. Oggi, per ora, tutto è andato bene, tutto è filato liscio ed è stato bello mettersi al volante e vedere la macchina in carne e ossa".

L'anno scorso hai iniziato con grande costanza, hai avuto un calo e poi hai terminato con una vittoria: qual è stata l'esperienza più preziosa e cosa ti vuoi portare quest'anno?

"A dire il vero, le cose che ho imparato di più sono sempre state nelle gare difficili e quelle in cui, diciamo, relativamente, non ho performato. A dire il vero, ripensando a quelle gare, direi che la maggior parte delle ragioni sono da ricercare nel fatto di averci provato troppo, e questa è stata una grande lezione che ho imparato: a volte, più ci si impegna e più si spinge, e più il risultato non migliora. A volte bisogna essere molto disciplinati con se stessi nel capire quanto spingere. È la stessa cosa, se andassi in palestra ogni singolo giorno e facessi la panca al massimo ogni singolo giorno, ad un certo punto probabilmente ti infortuneresti, e non è il modo più efficiente per diventare più forte. E questo è rappresentativo delle corse. Se vai là fuori e guidi con rabbia, spingendo oltre il limite ogni singolo giro, non è il modo migliore di guidare. Quelle gare sono state una conferma per me".

Hai pensato di cambiare il ritmo del sonno come ha fatto Rosberg per il 2016?

"Non ho fatto nulla di diverso quest'anno. Con il team che ho intorno a me, siamo davvero molto attenti alle prestazioni umane. È una cosa che stiamo cercando di implementare un po' di più nel gruppo che ci circonda, perché questi spostamenti di fuso orario sono così brutali per alcune gare. Così come la lunghezza dei voli. Non importa come si vola, è un'esperienza che ti toglie il fiato. È sicuramente un aspetto di cui le persone risentono. Penso che abbiamo avuto delle buone conversazioni con la Formula 1 su quale sia il futuro e forse su come rendere le cose un po' più sostenibili. Non solo per quanto riguarda i voli, ma anche per tutti noi che ci troviamo insieme su queste montagne russe. Ma in fin dei conti, si è così energici e motivati quando si va in pista e si guida che a volte, anche se non si è dormito bene, una volta in macchina si rende al massimo".

Tu e Hamilton avete stili di guida simili? Siete cauti in vista della prossima stagione?

"Innanzitutto, io e Lewis abbiamo stili di guida simili. Ovviamente ognuno di noi ha la sua unicità, ma credo che l'aspetto positivo che cerchiamo di sviluppare è che abbiamo una serie di opzioni di set-up. Questo non compromette lo sviluppo della vettura. Possiamo essere in condizioni diverse con l'assetto, ma in termini di sviluppo complessivo stiamo spingendo nella stessa direzione. Quindi è un vantaggio da questo punto di vista. Considero l'assetto come la ciliegina sulla torta. La cosa principale sono le basi dell'assetto meccanico e dell'aerodinamica della vettura. Ma poi, quando si partecipa ad un weekend di gara, si tratta di una sorta di messa a punto dei set-up. In termini di prospettive per la stagione, sono convinto che abbiamo fatto il massimo possibile con le informazioni apprese l'anno scorso. Ho piena fiducia nella mia squadra e nel modo in cui tutti lavorano. Penso che sentiamo di aver fatto tutto il possibile con quello che sappiamo. Nella vita si impara solo con queste esperienze. Se ci verrà lanciata un'altra palla curva? Chi lo sa. Non ne siamo sicuri. Quindi, bisogna parlare in pista. In definitiva, lo sapremo solo quando avremo fatto il primo test. Probabilmente nemmeno allora".

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Pilota di riserva Mercedes, Toto Wolff, Team Principal e CEO Mercedes F1 Team, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Le voci di corridoio dicono che la vettura cambierà rispetto a quella che abbiamo visto oggi alla presentazione. Questo vi pone un po' in ritardo rispetto alle aspettative?

"Penso che abbiamo visto in diverse stagioni alla Mercedes quanto bene la squadra sviluppi una vettura nel corso della stagione. Credo che, fortunatamente, con il calendario che si è venuto a creare, le squadre abbiano la possibilità di sviluppare senza dover disputare un numero enorme di gare in un determinato periodo di tempo. Ci sono sicuramente dei miglioramenti che siamo certi renderanno la vettura più veloce. La vettura sarà più leggera di quella che abbiamo visto l'anno scorso. Abbiamo lavorato molto bene e duramente per ridurre la resistenza aerodinamica, perché abbiamo visto quanto perdevamo rispetto alla Red Bull, soprattutto l'anno scorso. Crediamo di aver raggiunto questo obiettivo, quindi dovremmo essere più veloci anche in rettilineo. Sono cose che sappiamo garantire le prestazioni. Ma non appena si frena e si affronta una curva, la deportanza deve iniziare a funzionare. Non sappiamo ancora come si comporterà. In definitiva, non sappiamo come si comporterà la nostra vettura rispetto a Red Bull e Ferrari".

Come valuti la prima stagione di lavoro con Lewis?

"Naturalmente non voglio dire troppo perché sono in una posizione privilegiata a vedere come lavora uno come Lewis. Ma la cosa che posso dire è che è sempre impressionante vedere la sua motivazione e la sua energia, anche all'età che ha e con il numero di anni che ha trascorso qui, con tutti i successi che ha avuto. Ha ancora il fuoco dentro di sé per continuare a fare il massimo, per continuare a migliorare e mi sento molto fortunato ad essere suo compagno di squadra. Voglio essere il migliore, voglio vincere i campionati del mondo. Chi meglio di Lewis Hamilton può essere il tuo compagno di squadra? Mi sento molto fortunato ad essere qui".

Cosa può portare Mick Schumacher alla Mercedes?

"Credo che tutti noi dobbiamo riconoscere il talento di tante persone in Formula 1, all'interno di tutte le diverse squadre, di tutte le diverse organizzazioni, a prescindere da dove finiscono in classifica a fine giornata. Ogni squadra fa le cose in modo leggermente diverso e bisogna essere aperti al cambiamento, al miglioramento, e ovviamente lui ha passato due anni in Formula 1, con una squadra diversa, con un motore diverso: fanno le cose in modo diverso. Sono sicuro che ci sono cose che possono essere utili per noi. Ma credo che la parte in cui Mick sarà più utile per noi sia proprio la sua conoscenza della F1 al simulatore. Abbiamo alcuni ottimi piloti al simulatore, ma molti di loro non hanno mai guidato una vettura di F1. Quindi, è necessario avere una sorta di correlazione e, con l'esperienza di Mick, non potremmo chiedere un pilota migliore per la simulazione e lo sviluppo della vettura. E per il supporto in gara, per aiutare la squadra nel suo complesso".

L'anno scorso tutti i piloti avevano un contatto diretto con Mohammed Ben Sulayem: il fatto che lui abbia fatto un passo indietro ha fatto sì che questa cosa sia già cessata?

"A dire il vero, non ho parlato con Mohammed in questo mese, o da quando ha annunciato il suo ritiro dalla Formula 1. Ma sono stato in contatto con Nik Tombaz. Ma sono stato in contatto con Nielsen da un punto di vista più sportivo e agonistico. Abbiamo un dialogo molto intenso, in cui tutti i punti di vista dei piloti vengono condivisi e presentati e lui ci pone delle domande, per cercare di plasmare il futuro e contribuire a migliorare quello che è già un grande sport. Ma per quanto riguarda il dialogo diretto con Mohammed, sì, credo che prima o poi dovremo parlare di quale sia il modo giusto di affrontare la questione".

Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Pilota di riserva Mercedes, Toto Wolff, Team Principal Mercedes F1 Team e CEO, Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

Con l'uscita di Sebastian Vettel, ci sarà più lavoro per te nella GPDA?

"Sicuramente si sta discutendo su come procedere dopo il ritiro di Sebastian dalla Formula 1. Probabilmente ne parleremo con gli altri piloti in Bahrain. Ma ora vorrei pensare che il mio carico di lavoro non cambierà e con Alex Wurz e Anastasia che ci mettono un grande impegno, e lo fanno per amore dello sport, per essere al nostro fianco. E tutti noi apprezziamo moltissimo i loro sforzi. Ma dipende, credo, anche dal buon andamento della stagione. Se ci saranno più problemi o meno problemi, il punto di vista della GPDA cambierà completamente".

Avete avuto qualche brutta sorpresa dalla macchina oggi?

"È stata una giornata tranquilla. Ma è difficile dirlo. L'anno scorso siamo usciti dallo Shakedown senza troppi pensieri. Non con troppi pensieri, a dire il vero, visto che le condizioni meteo ci avevano rallentato. Ma bisogna prendere i risultati di oggi come un pizzico di sale, assicurarsi che non ci siano grossi problemi e assicurarsi che la macchina funzioni bene in Bahrain. Quello sarà il vero banco di prova. Quindi, per quanto vogliamo ottenere il massimo da una giornata come quella di oggi, non ha alcun significato in questo senso".

Cosa mancava alla W13 che vorresti avere sulla W14?

"Credo che la cosa principale che vogliamo sia sicuramente una maggiore costanza ed una vettura più prevedibile. Quindi cerchiamo di migliorare il bilanciamento dalla fase di ingresso, dalla frenata alla quantità di avantreno che abbiamo a metà curva. Da quello che ho visto al simulatore e da quello su cui abbiamo lavorato, non vedo perché non debba essere migliore. Ma ancora una volta non ne conosciamo l'entità. È difficile quando si arriva ad una giornata come questa, con sei gradi all'esterno e la pista così veloce. In un certo senso mette tutto in secondo piano e in generale tutto è abbastanza buono. Due settimane fa ho fatto un test di pneumatici Pirelli con la W13 al Paul Ricard. E la pista era più veloce di oltre due secondi al giro rispetto al weekend di gara. Era così fresco. Le gomme non si surriscaldavano. Quindi c'è più deportanza e tutto sembra buono. Ma quando si va a correre nel bel mezzo dell'estate, si sa, fa un caldo tremendo e le piste sono arrostite. È lì che le difficoltà di una vettura escono allo scoperto".

Pensi che basteranno tre giorni di test?

"Personalmente, non credo che tre giorni siano sufficienti, perché dal punto di vista dei piloti si tratta di un giorno e mezzo per pilota. E se siamo stati fortunati a fare i test la scorsa settimana, se non li avessimo fatti, ci sarebbero state 12 settimane senza salire in macchina da Abu Dhabi al Bahrain. Riuscireste a immaginare Rafa Nadal che passa 12 settimane senza colpire una palla e poi va direttamente agli Open di Francia con un giorno e mezzo di allenamento? Non succederebbe mai. Quindi capisco e riconosco il motivo per cui lo facciamo. Credo che tre giorni con due macchine sarebbero un buon punto di partenza. E credo che sarebbe probabilmente il miglior compromesso per tutte le ragioni per cui stiamo cercando di limitarli, ma al momento un giorno e mezzo per pilota credo sia troppo poco".

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG