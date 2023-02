Video F1 | Dalla: "E' Schumacher che ha voluto il volante-computer" In questo nuovo appuntamento con "Gli italiani in F1" firmato Motorsport.com, Franco Nugnes intervista l'Ingegner Roberto Dalla, oggi Managing Director del Technology Centre di Bigging Hill di F1. In questa prima parte, ripercorriamo la sua carriera andando a scoprire interessanti retroscena legati all'era Schumacher in Ferrari...