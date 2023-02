F1 | Ferrari SF-23: niente porpoising nel filming day a Fiorano Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono alternati al volante della rossa per il primo filming day. I due piloti si sono divisi il lavoro percorrendo ciascuno 50 km e si sono alternati per soddisfare le esigenze commerciali con riprese davanti a camere e cineprese, ma poi hanno raccolto qualche dato utile per i tecnici che hanno potuto confrontare le informazioni della pista con quelle dei sistemi di simulazione. Per ora non c'è stata traccia del saltellamento che era l'incubo dello scorso anno.