F1 | Raikkonen: "Non capisco perché piaccia ai fan"

Dopo aver concluso la sua avventura in Formula 1 al termine della passata stagione, Kimi Raikkonen si sta godendo il meritato riposto ed in una recente intervista ha ribadito l’intenzione di non voler tornare nuovamente ad indossare casco e tuta.

Il campione del mondo 2007, l’ultimo a conquistare il titolo iridato alla guida di una Ferrari, è stato uno dei piloti più amati dai tifosi. Kimi, però, non ha mai capito il perché di questa popolarità ed ha spiegato le sue perplessità in esclusiva a Motorsport.com.

“Non so perché piaccio ai fan. Forse perché sono quello che sono, strano o bizzarro come volete chiamarmi”.

“Per me questo atteggiamento è normale, ma forse non lo è per tutti dall’esterno. Io, comunque, sono sempre stato me stesso per la maggior parte del tempo”.

Il finlandese ha poi sottolineto di aver adottato un atteggiamento che sentiva giusto piuttosto che fingere di essere un’altra persona soltanto per piacere agli altri.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Alfa Romeo

“Ovviamente all’inizio è stata dura perché l’ambiente cerca di cambiarti, ma se resisti e rimani te stesso allora gli altri ci rinunciano e pensano che forse sia più facile lasciarti fare quello che vuoi”.

“Sono felice di aver resistito all’inizio della mia carriera perché sarebbe stato molto difficile cercare di essere qualcun altro”.

Kimi ha poi proseguito sull’argomento affermando come per lui sarebbe stato impossibile fingere di essere una persona diversa da quella che è sempre apparsa in pubblico.

“Penso che puoi essere quello che la gente ti chiede di essere per un po' di tempo, ma non credo che nel lungo periodo sia un atteggiamento sano”.

Il personaggio Raikkonen non si smentisce nemmeno quando mostra poco entusiasmo per alcuni momenti iconici come il famoso messaggio radio di Abu Dhabi 2021 “Leave me alone”. Quando gli è stato se ha ricordi piacevoli di momenti come questi, divenuti iconici per i tifosi, la risposta è stata alla… Raikkonen.

“No. Alla fine abbiamo vinto la gara e le persone che erano lì sanno davvero cosa è accaduto. Ottenere una vittoria è un processo lungo che inizia al venerdì e si conclude la domenica. In ogni caso non ho sentimenti positivi o negativi su quel team radio”.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Alfa Romeo