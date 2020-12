Racing Point con l'ala posteriore a cucchiaio

La Racin Point vuole giocarsi tutte le carte per puntare al terzo posto nel mondiale Costruttori dopo il doppio ritiro nel GP del Bahrain che ha permesso alla McLaren di guadagnare un vantaggio di 17 punti da difendere quando mancano solo due appuntamenti alla fine della stagione.

Lo staff di Silverstone non vuole lasciare niente di intentato per riacciuffare la McLaren e non esita a portare in pista a Sakhir, nel tracciato esterno del Bahrain, una nuova ala posteriore che è caratterizzata dal profilo principale dalla forma a cucchiaio e da un flap mobile caratterizzato da una profonda V nella parte centrale.

È evidente il tentativo di Andy Green di rendere la RP20 più efficiente, riducendo la resistenza all’avanzamento con l’obiettivo di incrementare la velocità media. Per la Racing Point è il debutto di un’ala a cucchiaio in questa stagione: anche a Monza, la pista dove si gira più scarichi dell’intero mondiale, Sergio Perez e Lance Stroll disponevano di un profilo piatto.

Potendo contare sulla generosa potenza della power unit Mercedes, i tecnici Racing Point si sono sempre permessi un assetto aerodinamico leggermente più carico della concorrenza, mentre sulla veloce pista di Sakhir vogliono estrarre il massimo potenziale dalla Mercedes rosa.