F1 | Ocon come Hakkinen: grande doppio sorpasso a Spa!

Ocon è partito dalla 16esima posizione in griglia e ha concluso il Gran Premio del Belgio al settimo posto, definendo la sua prestazione "il nostro miglior weekend di quest'anno, e probabilmente da quando sono entrato a far parte della squadra".

La chiave della rimonta di Ocon è stata l'impressionante velocità in rettilineo dell'Alpine, che ha permesso anche a Fernando Alonso di battagliare nelle fasi iniziali della corsa per raggiungere il quinto posto.

Ocon ha effettuato due doppi sorpassi durante la sua risalita: il primo al 15° giro, quando ha superato Daniel Ricciardo e Nicholas Latifi in frenata alla chicane Bus Stop.

Ma è stato il secondo a far parlare nel paddock, quando Ocon ha superato Sebastian Vettel e Pierre Gasly alla fine del rettilineo del Kemmel.

Lui e Gasly sono passati ai lati di Vettel, che occupava il centro della pista, e questo ha portato la mente al sorpasso di Mika Hakkinen su Michael Schumacher nel 2020, effettuato sfruttando il doppiato Ricardo Zonta che si era ritrovato al centro della sede stradale.

Ocon ha iniziato a pianificare la manovrà all'uscita de La Source, notando che Vettel stava superando Gasly troppo presto e sarebbe stato quindi privo di DRS per il lungo rettilineo del Kemmel.

Ha alzato leggermente il piede nella discesa verso l'Eau Rouge per aprire un po' il divario, in modo da poter massimizzare l'effetto scia in cima alla collina, in uscita dal Raidillon, per passare entrambe le vetture.

"Ho pensato: il rilevamento è lì e lui sta passando Pierre troppo presto, quindi non otterrà il DRS!", ha spiegato Ocon.

"Da lì in poi ho alzato un po' l'acceleratore e mi sono procurato un po' di spazio per poter sfruttare la velocità in rettilineo. E poi la sorpresa e la conferma: Pierre aveva il DRS".

"Sono riuscito a passare sul lato sinistro. Seb è stato molto corretto, avrebbe potuto chiudere un po' a sinistra ma non l'ha fatto, e sono riuscito a passare anche Pierre all'esterno della curva 5".

Vettel ha detto di aver dovuto "lottare senza armi" a causa della mancanza del DRS, che lo ha reso impotente nel tentativo di fermare la manovra di Ocon.

Ocon ha sorriso quando gli è stato chiesto se avesse guardato qualche video di Hakkinen di recente, ma ha rivelato di aver parlato con l'ex pilota della McLaren prima della gara.

"Mika è venuto a parlare con me prima della gara, anche nel paddock! È una bella coincidenza", ha detto Ocon, che si è reso conto della somiglianza delle mosse dopo la gara.

"È stato sicuramente divertente. Oggi mi sono divertito a correre, la macchina era estremamente veloce in rettilineo, quindi ho gestito bene i tempi per il sorpasso".

"Da quella posizione in griglia, credo 16° o 17°, ci aspettavamo un punto e oggi ne abbiamo ottenuti sei. Quindi è sicuramente un buon risultato per noi".