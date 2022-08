F1 | Red Bull - Porsche: l'accordo è ancora in stallo

Carica lettore audio

Christian Horner ha chiarito che la Red Bull non ha bisogno di Porsche per finanziare il suo progetto per la power unit e che se l'accordo con la casa tedesca non dovesse andare in porto, il nuovo motore potrebbe semplicemente portare il nome Red Bull o con quello di qualsiasi altro costruttore disposto a pagare il badge.

Il team principal della scuderia con sede a Milton Keynes ha inoltre negato l'ipotesi che la Red Bull Racing possa continuare a correre con il motore Honda sulla scorta dei nuovi regolamenti.

Lo scorso giovedì Audi ha annunciato di essersi registrata presso la FIA come fornitore di power unit per il 2026, anche se non ha fornito alcun dettaglio circa i piani per rilevare e rinominare il team Sauber, mentre non sono arrivate notizie da parte di Porsche, né indicazioni circa la decisione del costruttore di Stoccarda relativa al ritorno in F1 dal 1991.

Nel frattempo, la Red Bull sta proseguendo lo sviluppo della sua power unit 2026 realizzata presso la nuova divisione Powertrains di Milton Keynes.

Il piano provvisorio prevede che Porsche diventi azionista dell'operazione e che la power unit porti il nome del costruttore tedesco in quello che sarà a tutti gli effetti un accordo di marketing, con solo un piccolo numero di ingegneri Porsche che lavoreranno alla fine presso la struttura della Red Bull Powertrain.

Tuttavia l'accordo non è ancora stato finalizzato nonostante i regolamenti siano stati concordati e pubblicati dalla FIA.

Alcune fonti hanno indicato come siano ancora in corso discussioni su questioni fondamentali come le future partecipazioni azionarie e i diritti di voto, mentre l'imminente offerta pubblica iniziale di Porsche rappresenta una complicazione in termini di finalizzazione di qualsiasi accordo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Inoltre è emerso come alcuni membri della Red Bull preferirebbero rimanere con la Honda a lungo termine. Sebbene Honda si sia ritirata ufficialmente dalla F1 alla fine della scorsa stagione, la casa giapponese ha accettato di fornire a RBR e AlphaTauri l'attuale power unit fino alla fine del 2025.

Tuttavia la dirigenza di Honda ha anche ammesso di valutare un ritorno in prima linea alla luce dei regolamenti del 2026.

Il problema evidente è che qualora la Red Bull si dovesse impegnare con la Porsche, allora la Honda dovrà cercare altrove un team partner, e la Williams è una delle poche opzioni valide dato che un ritorno alla McLaren sarebbe impossibile.

In teoria Red Bull e AlphaTauri potrebbero correre con produttori di power unit diversi, anche se ciò andrebbe in contrasto con la filosofia dell'azienda di condividere tecnologie come i cambi tra i suoi due team..

Una collaborazione tra Honda e Red Bull Powertrains sembra improbabile, dato che il costruttore nipponico ha sempre perseguito il proprio sviluppo in Giappone, giustificandolo in parte come terreno di formazione per gli ingegneri.

D'altra parte Honda si è ritirata dalla Formula 1 apparentemente per concentrare i suoi sforzi su nuove tecnologie per le auto da strada e proseguire la ricerca e lo sviluppo in F1 in collaborazione con la Red Bull nel Regno Unito potrebbe essere considerato in linea con la decisione originale.

Nel frattempo Porsche non ha un piano B in termini di creazione di una propria power unit qualora non dovesse appoggiare il progetto Red Bull. Se volesse unire le forze con un'altra scuderia, come la McLaren o la Williams, la casa tedesca dovrebbe acquistare il motore Audi.

Audi Sport F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner ha sottolineato che, con o senza l'appoggio di Porsche, la Red Bull è pienamente impegnata nel suo programma avendo già assunto 300 persone su un totale di 450, e che non è importante quale sarà il marchio del nuovo motore.

"Ovviamente stiamo andando avanti con la Red Bull Powertrains", ha dichiarato Horner su specifica domanda posta da Motorsport.com.

"Abbiamo un sacco di tempo e, naturalmente, dal punto di vista strategico, dovremo fare ciò che è giusto per la squadra e per l'azienda. Ovviamente la decisione spetta agli azionisti, ma ci sono discussioni costruttive in corso con Porsche".

Alla domanda se la Red Bull potrebbe rimanere con la Honda, ha risposto: "Penso che per il 2026 non ci sia nulla di stabilito. Ovviamente la Red Bull Powertrains è consolidata, abbiamo assunto più di 300 persone e questa è la nostra strada".

Horner ha poi ammesso che, poiché il progetto Red Bull Powertrains è già in corso, non c'è alcuna urgenza di definire il nome che sarà riportato sulle testate delle power unit, mentre Audi ha dovuto impegnarsi pubblicamente per i propri programmi.

"Sì, non abbiamo pressioni in termini di tempo perché al 2026 mancano ancora tre anni e mezzo. Quindi non abbiamo fretta. Ad ogni modo sono in corso discussioni costruttive".

In teoria i costruttori devono notificare alla FIA la loro intenzione di diventare fornitori di power unit per il 2026 e pagare una quota entro il 15 ottobre così da ottenere il diritto di votare su qualsiasi modifica futura delle regole e così via, anche se si sa che la data è ora in discussione tra l'organo di governo e i costruttori esistenti.

Per quanto riguarda la scadenza di ottobre, Horner ha osservato come: "Esiste una data, ma questa non preclude la possibilità di concludere un accordo dopo giorno 15. Quindi la Red Bull Powertrains fornirà due squadre nel 2026".

Horner ha minimizzato l'idea che all'interno della Red Bull si stia discutendo su quale strada intraprendere.

"Fondamentalmente non cambierà nulla, perché per come è costruita l'azienda abbiamo Red Bull Powertrains che produrrà un motore per il 2026 e l'obiettivo è quello di avere una soluzione integrata tra motore e telaio così come avviene in Ferrari. Questo è un piano assolutamente chiaro".

Alla domanda se il progetto RBP potrebbe in ultima analisi assumere il nome di o diventare una collaborazione con la Honda, ha risposto: "Al momento siamo molto concentrati sul nostro progetto, ed ovviamente ci sono molte speculazioni. È fantastico che ci siano produttori interessati a entrare o a rimanere in questo sport, ma la Red Bull Powertrains si è impegnata”.

“Ha la struttura, ha i banchi, ha le capacità, ha reclutato alcuni dei migliori talenti della F1. E crediamo di essere in una posizione molto solida per il futuro".