F1: Nissany torna sulla Williams per le Libere 1 di Monza

Roy Nissany torna sulla Williams per le Prove Libere 1 del Gran Premio d'Italia, in programma a Monza il prossimo weekend.

L'israeliano aveva debuttato sulla FW43 nel corso della medesima sessione in quel di Barcellona e potrà risedersi nell'abitacolo della monoposto di George Russell anche nelle FP1 in Brianza.

"Dopo una grande sessione a Barcellona sono felicissimo e impaziente di tornare al volante a Monza - ha detto Nissany - E' un tracciato storico, nonché uno dei miei preferiti e sono sicuro che sarà una grande emozione, ma dovrò anche concentrarmi sul lavorare bene per il team".

"In questa sessione di FP1 avrò più esperienza dopo quella della Spagna, per cui mi troverò meglio fin dal primo momento in cui salirò in macchina. Ovviamente ci prepareremo ancor di più al simulatore durante la settimana, ma non vedo l'ora di staccare la frizione per uscire dai box".