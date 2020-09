Sainz a Monza già con il terzo motore Renault?

La McLaren aspetta l’esito delle analisi della Renault sul motore che si è rotto domenica prima dell’avvio del GP del Belgio sulla MCL35 di Carlos Sainz. Lo spagnolo sta vivendo un momento particolarmente sfortunato della sua carriera, perché anche a Spa non è riuscito a concretizzare in gara quanto aveva costruito in qualifica con un ottimo settimo posto in griglia di partenza.

Durante i giri pre-griglia la telemetria ha rilevato un’anomalia nella bancata destra del motore Renault e il pilota iberico, che aveva accusato una grave perdita di potenza dopo vistose fumate dal retrotreno, è stato invitato dai tecnici a rientrare ai box dove poi la MCL35 è rimasta mentre le monoposto prendevano il via della gara.

È la quarta volta in sei anni che Sainz non riesce a completare la corsa nelle Ardenne: a Viry Chatillon sta cercando di capire se il propulsore sarà salvabile. In realtà ci sono ben poche speranze perché il cedimento nel motore ha causato anche la rottura dello scarico.

C’è chi sostiene che si stata una candela a cedere, mentre altri sostengono che si sia rotto un pistone, per cui a Monza Sainz dovrà fare ricorso al motore 1 che pativa dei surriscaldamenti nelle prove libere del venerdì e, a meno di miracoli, dovrà passare al motore 3 per qualifiche e gara del GP d’Italia.

La McLaren che è terza nel mondiale Costruttori alle spalle di Mercedes e Red Bull, non ha potuto sfruttare la giornata no di Ferrari e Racing Point in Belgio per incrementare il suo vantaggio, ma ha messo nel carniere i sei punti del settimo posto di Lando Norris.

Sainz sta vivendo un avvio di stagione 2020 molto difficile continuamente caratterizzato da problemi tecnici: l’iberico è 11esimo nel mondiale piloti con 23 punti, quasi la metà del compagno di squadra che riesce a capitalizzare i piazzamenti ed è sesto nella classifica iridata con 45 punti.