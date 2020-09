Marko: "Red Bull di Max troppo carica per la pioggia"

C’è un po’ di rammarico in casa Red Bull: il terzo posto di Max Verstappen nel GP del Belgio sta un po’ stretto alle ambizioni del team di Milton Keynes. Helmut Marko, consigliere di Dietrich Mateschitz, non ne ha fatto mistero commentando il podio del pilota olandese e criticando la strategia adottata dalla squadra…

"Abbiamo commesso un errore affidandoci alle previsioni del tempo – ha spiegato Marko - e ci siamo fatti condizionare nella messa a punto della vettura un po' troppo impostata per la pioggia”.

La RB16 di Verstappen è stata configurata con delle soluzioni adatte all’asfalto bagnato, per cui ha pagato la scelta con velocità molto basse in rettilineo tanto in qualifica (ultimo con 325,3 km/h alla fine del rettilineo del Kemmel) che in gara (322,5 km/h)…

“Abbiamo pagato l’elevato carico aerodinamico e così, purtroppo, ci è mancata di nuovo la velocità sui rettilinei”.

Va detto che la stessa scelta è stata portata avanti anche dalle Mercedes che hanno dominato la gara con picchi di velocità ancora più bassi (316,2 km/h per Hamilton).

Il manager austriaco ha aggiunto anche che si è reso necessario modificare la tattica di gara…

“Avevamo notato che l'usura delle gomme era maggiore di quanto avessimo pensato per cui avevamo pianificato una gara con una strategia a due soste, ma non ce la siamo potuti permettere avendo avuto Ricciardo a soli 16 secondi, quando la sosta ne avrebbe richiesti 18,5 secondi. E, allora, alla fine dovremo dirci contenti di essere arrivati terzi con le nostre gomme finite".