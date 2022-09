F1 | Monza, Libere 3: Verstappen mostruoso, le Ferrari inseguono

Carica lettore audio

Ci si avvicina alle qualifiche del GP d'Italia e si delineano più chiaramente i valori in campo: la Red Bull ha tirato fuori gli artigli con Max Verstappen che è risultato nettamente il più veloce con le gomme soft: il campione del mondo ha siglato un 1'21"252 che è irraggiungibile per tutti. La squadra di Milton Keynes ha ottenuto questa prestazione usando l'ala più carica fra quelle disponibili, perché quella tagliata ha mostrato ancora dei problemi di sfarfallamento con il DRS aperto e, quindi, è stata accantonata.

La RB18, allora, non solo brilla nelle velocità massime in fondo ai rettilinei ma rivaleggia con le Ferrari in uscita dalle curve. Il maggior carico deve piacere a Sergio Perez che ha portato la seconda Red Bull al terzo posto con un distacco dal capo squadra di poco piuù di mezzo secondo.

La Red Bull è la monoposto più veloce sulla pista, ma entrambe le vetture saranno penalizzate in griglia per la sostituzione del motore endotermico, per cui sarà la Ferrari ad avere buon gioco per puntare alla pole position. Charles Leclerc ha chiuso secondo a 347 millesimi da Max: un distacco più consistente di quello che si poteva immaginare ieri, ma è possibile che Maranello abbia ancora qualcosa da trarre a livello di mappatura del motore.

Carlos Sainz è quarto con 1'21"897: lo spagnolo è sembrato più in difficoltà con l'assetto aerodinamico più scarico (uno solo profilo della beam wing) e non è stato esente da imprecisioni e bloccaggi che lo hanno fatto scivolare a sei decimi da Max. Siccome il madrileno scatterà dal fondo della griglia per la nuova power unit, si dedicherà a dare la scia a Leclerc, ma non cercherà una sua prestazione.

Curioso segnalare che la crew dei meccanici si è schierata con nuove tute ignifughe gialle: un cambio di look che è stato riservato solo a questa sessione di prove libere, perchè dalla qualifica torneranno al tradizionale colore rosso.

Stando alla fotografia dell'ultimo turno di prove libere nessuno dovrebbe contrastare la partenza al palo di Leclerc, perché George Russell con la Mercedes è parso molto in difficoltà nel giro secco, mentre ha fatto vedere una W13 con un buon passo gara con le gomme medie. George è solo settimo pagando 1"1 dalla testa e nove decimi dalla rossa. Stando così le cose è difficile che possa puntare alla pole nel pomeriggio, tanto più che la freccia d'argento è stata ulteriormente scaricata per cercare le velocità sul rettilineo, rendendo la vettura piuttosto nervosa nelle chicane.

Se Russell ha cercato di difendersi, Lewis Hamilton è parso in crisi: il sette volte campione del mondo è rimediato un distacco di 1"3. Non ha cercato il giro veloce perché anche lui andrà in coda per lo smarcamento di una nuova PU.

E, allora, lo sfidante di Leclerc per la prima fila potrebbe diventare Fernando Alonso con l'Alpine, anche se lo spagnolo lascia un secondo e difende la quinta piazza su Lando Norris con la McLaren per soli 13 millesimi. E a un niente c'è anche Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri: il giapponese si è arrampicato all'ottavo posto, ma anche lui dovrà scendere negli inferi, sia per le 10 posizioni rimediate con la reprimenda di Zandvoort, sia per aver omologato un nuovo motore Honda.

Si è iscritto alla lista dei penalizzati anche Esteban Ocon, nono in pista con l'Alpine: il francese paga 5 posizioni per l'introduzione di un nuovo V6 termico.

Guanyu Zhou colloca l'Alfa Romeo all'11esimo posto davanti a un Pierre Gasly che gioca in difesa con la AT03. Positiva la prestazione di Nicholas Latifi che ha portato la Williams in 13esima piazza. Il canadese ha fatto meglio di un decimo rispetto a Nick De Vries chiamato d'urgenza a sostituire Alex Albon che è stato colpito da un attacco di appendicite. L'anglo-thailandese è stato ricoverato in ospedale e operato.

Daniel Ricciardo prosegue il suo calvario con la McLaren: l'australiano è 15esimo davanti all'Akfa Romeo di Bottas e all'Aston Martin di Sebastian Vettel. Male le due Haas con Kevin Magnussen che precede Mick Schumacher, ma il tedesco è entrato in pista negli ultimi otto minuti per un problema alla frizione.

Chiude la lista l'Aston Martin di Lance Stroll alle prese con una macchina che soffre i lunghi rettilinei...