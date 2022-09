F1 | Albon ha l'appendicite, de Vries lo sostituisce a Monza

Carica lettore audio

Colpo di scena in casa Williams. Alla vigilia della terza sessione di prove libere di Monza, il team inglese si è visto costretto ad un inatteso cambio di pilota.

Sarà Nyck de Vries a prendere il posto di Alexander Albon per il resto del weekend. L’anglo tailandese, vero e proprio punto di riferimento in questa stagione per la squadra, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un’appendicite.

In un comunicato diffuso poco fa dalla Williams, il team ha spiegato come Albon abbia accusato i primi fastidi questa mattina e si sia immediatamente sottoposto a controllo medico.

“La Williams Racing conferma che, dopo essersi sentito male questa mattina ed essersi sottoposto ad una visita medica presso l'ospedale locale, Alex Albon è ora in cura per un'appendicite”.

“A seguito di ciò, possiamo confermare che il pilota di riserva del team Nyck de Vries guiderà al posto di Alex per il resto del weekend del Gran Premio d'Italia. Alex è di buon umore e il team gli augura una pronta guarigione”.

Nyck de Vries, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

De Vries avrà così la possibilità di fare il suo debutto ufficiale in un weekend di gara di Formula 1. Il pilota olandese, in questa stagione, aveva già avuto l’opportunità di mettersi al volante della Williams in occasione delle FP1 di Barcellona, per poi sedersi nell’abitacolo della Mercedes W13 di Lewis Hamilton nel corso della prima sessione di libere del Paul Ricard.

De Vries era già presente a Monza sin dall’inizio del weekend e venerdì ha disputato le FP1 al volante dell’Aston Martin prendendo il posto di Sebastian Vettel.

Per il campione del mondo 2021/2022 della Formula E si tratterà di un weekend impegnativo dove dovrà badare a limitare i danni e non sfigurare nel confronto con il ben più esperto compagno di squadra Nicholas Latifi.