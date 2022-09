F1 | Ecco tutti i piloti penalizzati sulla griglia di Monza

Carica lettore audio

Monza è vista come un'opportunità privilegiata per prendere una penalità in griglia, perché i suoi lunghi rettilinei dovrebbero rendere la rimonta molto più facile rispetto alle prossime gare a Singapore ed in Giappone, e molti team hanno deciso di introdurre nuove power unit. Di seguito, ecco un elenco aggiornato di chi retrocederà sulla griglia di partenza di domani.

Max Verstappen, Red Bull: 5 posizioni

Due settimane dopo aver adottato una power unit completamente nuova in Belgio, la Red Bull ha deciso di aggiungere una nuova unità termica al parco motori di Verstappen, incorrendo in una penalità di cinque posizioni per il Gran Premio d'Italia di domenica.

Esteban Ocon, Alpine: 5 posizioni

Sabato è stato annunciato che anche Esteban Ocon dell'Alpine avrebbe montato un nuovo motore a combustione interna, rinunciando a una potenziale partenza in prima fila, viste le penalità per gli altri piloti di testa.

Sergio Perez, Red Bull: 10 posizioni

Come ampiamente previsto, anche Perez, compagno di squadra di Verstappen, ha installato un nuovo motore V6.

Poiché è la prima volta che Perez supera il limite di tre motori termici, subirà una penalità di 10 posizioni in griglia. Perez ha anche montato il suo quarto cambio, che però è ancora entro i limiti regolamentari.

Anche Valtteri Bottas dell'Alfa Romeo è stato penalizzato di 15 posizioni in griglia per aver preso un nuovo motore termico, un turbocompressore ed una MGU-H della power unit Ferrari.

Mick Schumacher, Haas: 15 posizioni

Mick Schumacher ha ricevuto dalla Ferrari un nuovo motore V6, che si spera possa portarlo fino alla fine della stagione. Al tedesco è stato montato anche un nuovo cambio, quindi dovrà pagare una penalità di 15 posizioni.

Kevin Magnussen, Haas: 15 posizioni

L'altra Haas di Kevin Magnussen è stata dotata di un nuovo motore termico, di un turbo e di una MGU-H, e il danese è stato penalizzato di 15 posizioni.

Venerdì era stato inizialmente rivelato che il pilota della Ferrari avrebbe montato un nuovo accumulatore di energia, una MGU-K ed un nuovo cambio, che sommati gli sarebbero costati 15 posizioni in griglia.

Prima della FP2, Sainz ha adottato anche una nuova centralina, che ha determinato una partenza in coda alla griglia per lo spagnolo. Sabato poi gli uomini del Cavallino hanno effettuato delle altre sostituzioni, che però quindi non modificheranno ulteriormente la situazione per lo spagnolo.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes: In fondo alla griglia

In ogni caso, Sainz sarà affiancato nelle retrovie da Lewis Hamilton della Mercedes, che ha anche adottato la quarta power unit della stagione, come annunciato giovedì.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri: in fondo alla griglia di partenza

Anche Yuki Tsunoda partirà dal fondo della griglia. Al pilota dell'AlphaTauri era stata inflitta una penalità di 10 posizioni in griglia per aver ricevuto la quinta reprimenda della stagione a Zandvoort la scorsa settimana, dove era stato penalizzato per aver guidato fino ai box con le cinture allentate dopo essersi fermato in pista.

Poiché Tsunoda ha comunque scontato una penalità, AlphaTauri ha colto l'occasione per fornirgli una nuova power unit.

La giornata di Tsunoda è peggiorata quando ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia per non aver rallentato a sufficienza per le bandiere gialle nelle FP2, causate dalla Haas di Schumacher in panne. Il pilota giapponese ha ricevuto anche due punti di penalità, portando il suo totale a otto negli ultimi 12 mesi.

Con i suoi immediati rivali che hanno ricevuto una penalità in griglia, le possibilità di Charles Leclerc di vincere il suo secondo Gran Premio d'Italia sul suolo di casa della Ferrari hanno ricevuto una spinta, anche se le penalità di Sainz, Perez e Hamilton dovrebbero permettere a Verstappen di risalire più facilmente verso le prime posizioni, complicando i piani del ferrarista.