F1 | Mercedes: il fondo è profondamente modificato

Come avevamo anticipato ieri, analizzando la nuova ala anteriore della Mercedes, avevamo detto che il pacchetto di aggiornamenti aerodinamici non si sarebbe limitato solo alla parte anteriore della W13.

Ecco la nuova ala anteriore della Mercedes W13 con i 5 convogliatori di flusso nel tondo rispetto alla versione standard Photo by: Giorgio Piola

I tecnici capeggiati da Mike Elliott sono intervenuti anche sul fondo della freccia d’argento per cercare una stabilità di comportamento di cui la vettura della Stella ha sofferto quest’anno.

Nella parte anteriore del fondo abbiamo visto la comparsa di un convogliatore di flusso che si associa a quello più esterno simile a quello della Red Bull RB18: è stato montato davanti alle bocche dei canali Venturi più interni alla fiancata, cambiando l’andamento dei flussi nel fondo, alla ricerca di una maggiore efficienza aerodinamica.

Mercedes W13, dettaglio del deviatore di flusso davanti alle bocche dei canali Venturi Photo by: Giorgio Piola

Il fondo della W13 è stato sottoposto a un grande lavoro di taglia e cuci con l’applicazione di pelli di carbonio diverse da quelle precedenti dopo un accurato studio sulla disposizione delle fibre che avrebbe permesso un risparmio di peso, nel tentativo di avvicinare la macchina al limite minimo del peso.

Novità importanti anche nel bordo d’uscita del fondo con una semplificazione ai lati delle micro pance e un disegno rivisto nella zona centrale dove è comparso un generatore di vortice verticale in metallo che modifica l’andamento dei flussi per migliorare la qualità della minigonna pneumatica che in passato non è sembrata rispondere alle aspettative di quanto si era visto in galleria del vento.

Mercedes W13, dettaglio del fondo davanti alla ruota posteriore Photo by: Giorgio Piola

La terza immagine di Giorgio Piola ci mostra anche come è cambiato non solo il marciapiede davanti alla ruota posteriore, ma anche il gomito dell’estrattore posteriore realizzato con una diversa disposizione del carbonio. Il vistoso nastro adesivo evidenzia anche la presenza di cavi utili ad alimentare i sensori che sono stati montati per verificare i dati che saranno raccolte nelle prove libere.