F1 | Team pronti ad "assaggiare" le Pirelli 2023 nella FP2 di Austin

I test 2023 erano originariamente previsti per i GP del Giappone e degli Stati Uniti, ma la pioggia di venerdì a Suzuka ha costretto a cancellare la prima sessione e a riprogrammarla per il Messico.

Il rinvio è stato frustrante per i team, in quanto è costato loro due settimane di tempo per reagire a qualsiasi novità appresa dai test che potrebbe avere un impatto sulla progettazione delle loro vetture 2023.

Pirelli ha promesso un pneumatico anteriore più robusto per ridurre la caratteristica di sottosterzo che era prevalente nel 2022, e quindi si tratta di un cambiamento importante per i team.

Le costruzioni del prossimo anno sono già state finalizzate e le due sessioni di FP2 permetteranno una messa a punto delle mescole in vista di un test con i pneumatici 2023 definitivi dopo il GP di Abu Dhabi.

I nuovi pneumatici hanno anche un profilo leggermente diverso, quindi oltre a conoscere l'eventuale impatto sulla maneggevolezza i team potranno raccogliere dati utili sull'aerodinamica.

Le squadre sono obbligate a concentrare l'intera sessione di FP2 sugli pneumatici Pirelli, a meno che non facciano girare un giovane nelle FP1, nel qual caso il pilota titolare può utilizzare parte delle FP2 per lavorare con le gomme di questo fine settimana.

Anche se i test interromperanno la preparazione per la gara di questo fine settimana, i team riconoscono l'importanza di raccogliere dati per il prossimo anno.

"Cerchiamo di ottenere il massimo ogni volta che effettuiamo dei test sugli pneumatici", ha dichiarato il capo ingegnere della Red Bull Racing, Paul Monaghan, interpellato da Motorsport.com sul valore di queste sessioni. "Si riesce sempre a capire cosa sta facendo la Pirelli, in che direzione sta andando".

"E se si è in tempo per modificare la vettura dell'anno prossimo e si è certi che Pirelli andrà in quella direzione, che i pneumatici saranno quelli del 2023, allora è la cosa giusta da fare, no?".

Jock Clear, ingegnere delle prestazioni della Ferrari, ha convenuto che i team possono imparare molto.

"È una di quelle cose che i piloti non vorrebbero trovarsi tra i denti in questo weekend di gara", ha detto. "E quindi, in quel momento, i piloti pensano: 'È una cosa un po' noiosa'".

"Ma detto questo, sono i primi a riconoscere l'importanza di un buon sviluppo degli pneumatici. Hanno lavorato con Pirelli e tutti noi lavoriamo con Pirelli da molto tempo".

"La decisione di effettuare questi test sugli pneumatici in gara è stata presa da tutti noi, non ci è stata imposta o altro, ma tutti i team erano d'accordo sul fatto che sarebbe stata una buona opportunità".

Clear ha sottolineato che per il fornitore di pneumatici non c'è nulla di meglio che ricevere il feedback di 20 piloti: "Il valore di avere tutti i piloti di F1 a testare diverse soluzioni per Pirelli è enorme".

"E ancora, con così pochi test al di fuori dei weekend di gara, e con test pre-stagionali molto limitati, e pochissimi test in stagione, Pirelli purtroppo è davvero in difficoltà per ottenere quel feedback super prezioso su come si comportano esattamente gli pneumatici".

"Possono analizzare tutti i numeri che vogliono, ma quando il pilota le prova e dice: 'Mi sembra che ci sia un po' più di grip', è una fiducia che poi il pilota sfrutta. Non appena dirà 'mi sembra di avere più aderenza', sarà un guadagno sul tempo sul giro".