F1 | McLaren spiega i team order: "Abbiamo un protocollo chiaro"

Accanto alla crescita della vettura nel corso di questo campionato, in casa McLaren ci sono da segnalare anche i progressi di Oscar Piastri, giovane talento al debutto in categoria ma su cui si sono focalizzate le attenzioni dato il suo palmares nelle serie propedeutiche dove ha conquistato titoli in successione.

Dopo aver mancato il primo podio assoluto a Silverstone, dove era stato penalizzato anche da una Safety Car entrata nel momento sbagliato, Piastri ha conquistato il suo primo trofeo nella sprint del GP del Belgio sul bagnato, ripetendosi in gara poi in Giappone. Tuttavia, nel fine settimana del Qatar sono arrivate le sue prime affermazioni, con la pole e il successo conquistati nel sabato di Lusail, giornata dedicata agli eventi della Sprint.

In McLaren sono consapevoli che il bene della squadra viene prima di tutto, soprattutto ora che ci sono degli obiettivi in gioco, come la rimonta sulla Aston Martin e tanti possibili podi ancora all’orizzonte, motivo per il quale anche sugli ordini di scuderia vi è una politica chiara. Tuttavia, Andrea Stella ha spiegato anche la propria scelta di ascoltare il parere dei piloti prima di imporre qualsiasi decisione, in modo da comprendere al meglio la situazione. Una pratica che generalmente avviene anche in altri team, in cui viene chiesto al pilota quanto margine ha ancora a disposizione, mentre in altre situazioni certe scelte vengono effettuate prima della gara.

Lando Norris, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Durante l’ultimo GP in Qatar, la squadra di Woking ha preferito applicare i team order mantenendo Norris alle spalle del compagno di casacca, nonostante il britannico avesse espresso qualche dubbio sulla scelta del team. Inizialmente Norris è sembrato un po’ frustrato dalla decisione della scuderia, soprattutto perché dalla sua pensava di avere un passo potenzialmente superiore. Parlando di questa situazione, il team principal della McLaren ha rivelato che esiste un codice di condotta interno che prevede massima sincerità in caso di team order.

"Per quanto riguarda il messaggio che avete sentito, direi che fa parte del nostro protocollo", ha spiegato Stella, interpellato da Motorsport.com in merito al messaggio radio di Norris, che aveva chiesto il perché gli strateghi avessero deciso di mantenere invariate le posizioni.

"Quando diamo ai piloti un'istruzione, diciamo loro di sfidarci perché vogliamo essere sicuri di capire il loro punto di vista. Quindi: 'sfidateci, diteci esattamente cosa pensate'. Noi rivaluteremo la situazione e torneremo da voi. Ma quando torneremo da voi [per dare delle indicazioni], rispettatelo. Ed è esattamente quello che è successo, ed è quello che avete sentito. Chiediamo ai piloti di sfidarci".

"Lando stesso sa che Oscar è un talento unico, non si vedono tutti i giorni talenti di questo tipo in Formula 1. Quindi è un riferimento assoluto, anche se è un debuttante e a volte Lando sa che si pone degli obiettivi molto alti. Ma se sei un campione come Lando, devi prenderlo da un punto di vista positivo perché ti dà tante informazioni per continuare a migliorare. Non c'è campione al mondo, in nessuno sport, che vinca tutto. Per un pilota è più veloce in ogni curva, più veloce a ogni giro, più veloce a ogni sessione... Forse Max quest'anno, ma è piuttosto eccezionale. Per me Lando vede questo come un po' di disagio, ma è il disagio di cui hai bisogno per diventare il migliore, in un certo senso. È una maledizione e una benedizione essere un campione".

Lando Norris, McLaren, 3° posizione, rea Stella, Team Principal, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, 1° posizione, festeggiano dopo aver vinto la gara Sprint Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sebbene di recente la McLaren avesse dichiarato di non voler prendere l'abitudine di imporre ordini di scuderia ai piloti, Stella ha ritenuto che in Qatar questa decisione fosse giustificata. Le preoccupazioni relative agli pneumatici e ai possibili scenari hanno spinto il team alla prudenza, anche perché il doppio podio ottenuto in pista rappresentava un risultato particolarmente importante in chiave costruttori.

"In passato eravamo in una situazione in cui, non dobbiamo dimenticarlo, Lando era in quarta posizione e a pochi giri dalla fine ha avuto un problema a una gomma ed è finito in nona posizione. Quindi non si vuole correre questo rischio”, ha spiegato Stella parlando riferendosi a quanto successe nel 2021 proprio durante la gara di Lusail, in cui diversi piloti furono costretti alla sosta dove forature o problemi simili.

"Non si vuole indurre i piloti a spingere per poi incorrere in una penalità per aver superato i track limit. Non appena si dice loro di spingere, usano i cordoli, perché rendono il giro molto più veloce, quindi abbiamo raccomandato di stare lontani dai cordoli e di pensare a portare i punti a casa”.

"Entrambi i piloti l'hanno capito molto bene e Lando era molto contento durante il giro di rientro, e si è complimentato con la squadra. È un punto di forza che i nostri piloti ci aiutino a gestire la situazione in modo così proattivo e costruttivo".