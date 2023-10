F1 | Il GP del Belgio è salvo: firmato il rinnovo fino al 2025

Il Gran Premio del Belgio rimarrà in calendario quantomeno fino al 2025. Ad annunciarlo è stata la stessa Formula 1 con un comunicato in un cui ha confermato la firma dell'estensione dell'attuale accordo per un'altra stagione.

Nel corso degli ultimi anni, spesso l'appuntamento Spa-Francorchamps è stato spesso considerato potenzialmente vulnerabile, in particolar modo dopo l'aggiunta di altri Gran Premi nel calendario che possono vantare un esborso economico maggiore rispetto alla tappa belga. Inoltre, a pesare fu anche quanto accaduto nel 2021, quando la gara fu fermata dopo pochi giri a causa della pioggia eccessiva che aveva portato all'uscita della Safety Car e alla successiva bandiera rossa.

Tuttavia, recentemente gli organizzatori hanno lavorato in maniera importante per migliorare la sicurezza e la capienza dell'impianto, in parte modificato le vie di fuga nella zona dell'Eau Rouge e del Raidillon, in parte costruendo nuovi posti a sedere per il pubblico. Grazie alla maggiore capienza delle tribune, le presenze nel weekend della gara del 2023 sono state 380.000, con un aumento di 20.000 unità rispetto all'edizione precedente.

La gara di quest'anno è stata spostata dalla tradizionale data di agosto, slot in cui rappresentava il primo appuntamento dopo la pausa estiva, a luglio e anche il GP della prossima stagione si terrà sempre prima della sosta. Nel dare l'annuncio, la F1 ha sottolineato che la sede è stata sottoposta a importanti lavori di ammodernamento, aggiungendo che l'impianto ha anche migliorato la sua offerta in termini di intrattenimento.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Stefano Domenicali ha dichiarato che i lavori di riammodernamento degli ultimi anni sono stati decisivi: "Spa è sinonimo di Formula 1, essendo stato uno dei circuiti presenti nella prima stagione della categoria, ed è molto amato sia dai fan che dai piloti, quindi sono lieto di estendere il nostro rapporto con loro fino al 2025. Il promotore ha fatto passi da gigante negli ultimi anni per migliorare l'esperienza dei tifosi e le infrastrutture, e il lavoro è in corso tra tutte le parti interessate con un chiaro obiettivo di offrire gare sicure ed emozionanti. Vorrei ringraziare il promotore e il governo della Vallonia per il loro continuo sostegno", ha spiegato l'Amministratore Delegato della Formula 1, sottolineando anche l'importanza di Spa nel calendario.

Willy Borsus, vicepresidente e ministro dell'Economia della Vallonia ha poi aggiunto: "Siamo orgogliosi ed entusiasti di annunciare che il Gran Premio di Formula 1 si svolgerà in Vallonia nel 2025. La nostra regione salirà ancora una volta ai vertici della scena internazionale, grazie ai suoi eventi di alta qualità e alle sue leggendarie infrastrutture sportive. Oltre al prestigio, vorrei sottolineare il notevole impatto economico che questo evento porta alla Vallonia e al Belgio".

"Secondo uno studio condotto nel 2021, il Gran Premio genera ricadute positive per la nostra regione pari a 41,8 milioni di euro, al netto dei finanziamenti pubblici, che sono in costante diminuzione. Queste cifre costituiscono una solida indicazione dell'impatto finanziario e le prospettive positive ci fanno prevedere risultati ancora più positivi per quest'anno".