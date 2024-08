F1 | Leclerc sorpreso: "Podio incredibile in un weekend difficile"

A volte l'impossibile, o quasi, diventa possibile e i miracoli diventano realtà. Charles Leclerc ha regalato alla Ferrari un inatteso podio al Gran Premio d'Olanda, andato in scena questo pomeriggio sul tracciato di Zandvoort.

Partito dal sesto posto, dopo una qualifica complicata, Leclerc è scattato perfettamente dalla sua casella, infilando all'esterno la Red Bull RB20 di Sergio Perez, salendo così al quinto posto.

A quel punto sembrava che la gara di Charles potesse essere finita, ravvivata forse dal ritorno di Perez alle sue spalle. Invece la Ferrari non ha avuto problemi a gestire il messicano e ha addirittura iniziato a insidiare la McLaren di Oscar Piastri.

Leclerc sembrava più rapido del giovane alfiere della McLaren, ma forse non in grado di mettere a punto il sorpasso in pista anche per via della presenza di Russell davanti a Piastri. A quel punto la Ferrari ha azzardato l'undercut che è riuscito in modo impeccabile.

Il monegasco si è infatti trovato davanti sia a Piastri che a Russell, terzo. A quel punto ha dovuto contenere il ritorno di Piastri e lo ha fatto in modo impeccabile, nonostante avesse un set di gomme con 8 giri in più rispetto all'avversario.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

"Sono molto, molto sorpreso di questo risultato", ha dichiarato Leclerc al termine della gara. "Non sono spesso contento di chiudere un gara al terzo posto, ma con quello che abbiamo fatto oggi possiamo essere totalmente contenti della gara che abbiamo fatto, perché è stato un fine settimana difficile per noi".

"Abbiamo faticato da venerdì fino alla gara, ma oggi abbiamo avuto più passo e abbiamo messo in piedi una strategia perfetta. Siamo riusciti a superare i nostri avversari e poi a tenerli dietro, abbiamo fatto una grande gara e sono contento di iniziare in questo modo la seconda parte della stagione".

Leclerc ha poi raccontato il suo stupore nell'essere riuscito a tenere dietro una McLaren, ma anche una Red Bull ed entrambe le Mercedes, finendo la gara come terza forza e sul terzo gradino del podio.

"In partenza ho fatto un bel sorpasso su Perez. Sapevamo di avere un'opportunità al via, ma quello che non sapevo è che poi, durante la gara, avremmo avuto anche l'opportunità di tenerli tutti dietro. Sapevo però che la partenza sarebbe stata per noi un'opportunità buona per metterci alle spalle una o due macchine. Ho semplicemente attaccato e il sorpasso è riuscito bene, ma non avrei mai pensato di arrivare sul podio in un fine settimana così difficile per il team".