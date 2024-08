F1 | Norris domina a Zandvoort e Leclerc sale sul podio

Lando Norris torna a vincere un GP nove gare dopo il successo di Miami, il suo primo in carriera. Scatta dalla pole position, ma subisce la partenza più veloce di Max Verstappen che va momentaneamente in testa. L'inglese non ha superato la sindrome del via, ma Lando ha mantenuto la lucidità restando a debita distanza dell'olandese per non rovinare le gomme in aria sporca. Poi al giro 18 decide di rompere gli indugi e alla Tarzan prende il comando della corsa per non cederlo più.

La McLaren dimostra di essere la monoposto di riferimento, sancendo il sorpasso tecnico sulla Red Bull che si aggrappa al talento del tre volte campione del mondo. La MCL38 ha digerito subito l'aggiornamento aerodinamico mostrando un felice salto di qualità: Lando non ha bisogno di spezzare le redini di Verstappen allo spegnersi dei semafori perché la supremazia è netta, nettissima. Il distacco di oltre 22 secondi sulla Red Bull testimonia che la vettura papaya può razziare le piste dei prossimi appuntamenti.

L'illusione di Verstappen è durata poco: neanche il tre volte campione del mondo basta per contenere la McLaren, Max ha 70 punti di vantaggio nel mondiale piloti, ma sulla pista di casa, dove aveva sempre dominato negli ultimi tre anni, è parso evidente che la squadra di Andrea Stella abbia fatto il sorpasso. Il distacco nel mondiale Costruttori è sceso a 30 punti e la speranza di mettersi in lotta per almeno un titolo sta diventando molto concreto. Norris in cuor suo può sognare anche il colpo grosso, perché ha voluto prendersi anche il giro più veloce nell'ultimo giro (in 1'13"817, facendo meglio di 66 millesimi di Lewis Hamilton che disponeva di una gomma soft nuova contro una hard che aveva 44 tornate!).

La McLaren per alimentare le sue speranza iridate dovrebbe avvicinare Oscar Piastri a Lando, ma il giovane australiano è rimasto giù dal podio, pagando non solo da Max Verstaeppen ma anche da Charles Leclerc, con una Ferrari sorprendente.

La Red Bull esce con le ossa rotte dalla ripresa del campionato: lo staff tecnico diretto da Pierre Waché ha perso la bussola. La macchina che sembrara essere imbattibile è diventata vulnerabile e, addirittura, abbiamo visto la squadra di Milton Keynes bocciare l'ultimo fondo, tornando a quello di inizio stagione. Un brutto segnale che, però, ha permesso a Sergio Perez di conquistare un sesto posto, cedendo solo una poszione rispetto alla griglia di partenza.

La Ferrari in gara trova una giornata di luce dopo una qualifica deludente: Leclerc è stato fantastico nel tenere dietro Piastri con una MCL38 che teoricamente dovrebbe andare come quella di Lando. Il monegasco conquista un podio straordinario (non era assolutamente nei piani del Cavallino) che vale molto perché il ferrarista ha chiuso i 72 girii a 2"5 dalla RB20 di Max sulla pista forse più ostica del mondiale per la rossa. Le indicazioni positive arrivano anche da Carlos Sainz: partito 11esimo si è arrampicato fino a un posiztivo quinto posto. La squadra del Cavallino si ritrova terza forza, sfruttando una domenica sbagliata per la Mercedes che sembra aver perso la rincorsa.

George Russell, settimo, e Lewis Hamilton, ottavo risalito dalla 14esima piazza, non hanno entusiasmato. I due piloti hanno fatto un secondo pit, passando alle gomme soft: George sperava di andare a prendere Perez, mentre Lewis contava di acchiappare il punticino del giro più veloce. Niente di tutto questo. A Brackley girano pagina...

Molto consistente anche la gara di Pierre Gasly che regala punti importanti all'Alpine che sta vivendo una difficile fase di ristrutturazione. La top 10 è chiusa da Fernando Alonso cn l'Aston Martin: lo spagnolo ritrova l'orgoglio e toglie un punticino a Nico Hulkenberg in gran forma con la Haas. Lance Stroll era vicino al compagno di squadra, ma ha pagato un'ingenuità al pit stop dove si è meritato 5 secondi di penalità per la velocità eccessiva all'ingresso della corsia.