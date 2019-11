F1 Interlagos, Libere 3: spuntano Hamilton e Verstappen

Lewis Hamilton nel giro secco esalta le qualità della Mercedes nella terza sessione di prove libere del GP del Brasile. Dal fresco di ieri, a Interlagos è arrivato il caldo sebbene il cielo sia rimasto coperto: si è arrivati a 43 gradi di asfalto mentre il turno era iniziato con appena 29 gradi.

Hamilton con le gomme soft ha ottenuto un buon 1'08"320 (un tempo comunque nove decimi più lento dello scorso anno) che gli è bastato per tenere Max Verstappen a 26 millesimi di secondo. L'olandese nella sua prestazione con la Red Bull ha potuto beneficiare di una scia che gli ha permesso di portarsi a un soffio dal campione del mondo con il motore Honda già in grado di esprimere tutto il suo potenziale. Max ha sostituito un paio di ali anteriori con evidenti difficoltà di serraggio: entrambe le soluzioni avevano il "naso" con la narice aperta.

E le Ferrari? Hanno concluso a quasi tre decimi dalla freccia d'argento. Ma i tifosi del Cavallino non devono mettersi in allarme perché le Rosse hanno fatto il secondo tentativo in largo anticipo, quando la pista non era ancora gommata come per gli avversari. La ragione? Semplice: i tecnici del Cavallino hanno chiesto ai piloti di effettuare un mini long-run per verificare se le modifiche apportate nella notte alla SF90 hanno permesso di migliorare il passo gara.

Alla fine Charles Leclerc è terzo, capace di 1'08"611. Il monegasco ha tenuto a soli 53 millesimi la SF90 del tedesco. Il giovane del Cavallino ha usufruito anche lui di una buona scia che gli ha permesso di toccare la più alta velocità massima (341 km/h, 14 in più del compagno di squadra). La sensazione è che la Ferrari sia a posto per la qualifica (la mappatura del motore non era ancora spinta), mentre non abbia ancora trovato la quadra per quanto riguarda la simulazione di gara, con Sebastian autore di qualche bloccaggio in frenata.

Questi quattro hanno fatto il vuoto, mentre Alexander Albon è quinto con la Red Bull ma con 1'09"136 è staccato di otto decimi da Verstappen, un margine importante. Ha deluso Valtteri Bottas solo sesto, ma nei due tentativi non ha trovato un giro pulito finendo largo alla prima curva a causa di un fastidioso sottosterzo che non ha palesato Hamilton.

Fra gli altri si segnala Daniil Kvyat con la Toro Rosso: il russo ieri aveva cotto (come Pierre Gasly) un motore Honda a fine chilometraggio e oggi ha colto un eccellente settimo posto davanti ad Antonio Giovinazzi che nel finale del turno ha trovato la zampata per portare l'Alfa Romeo all'ottavo posto.

La top ten è completata dalle due McLaren: la sorpresa è che Lando Norris è davanti a Carlos Sainz per tre millessimi, il nulla!

Kimi Raikkonen è 11esimo con l'altra C38 dotata di una nuova ala anteriore, mentre Pierre Gasly con la Toro Rosso ha controllato la migliore Renault che è quella di Nico Hulkenberg 13esima. Le due Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean hanno messo a sandwich la R.S.19 di Daniel Ricciardo.

Deludono le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll davanti (di poco) alle Williams di George Russell e Robert Kubica che ha avuto la sua FW42 ricostruita dopo il botto di ieri che ha richiesto anche una scocca nuova...