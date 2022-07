F1 | Hungaroring, Libere 1: Sainz precede Verstappen e Leclerc

Carica lettore audio

Max Verstappen non ci sta al ruolo del gregario: su una pista che sulla carta è data per favorevole alla Ferrari, il campione del mondo ha saputo infilarsi fra le due rosse, giusto per far capire a tutti che non ha alcuna intenzione di lasciare campo libero alla Scuderia all'Hungaroring.

Alla conclusione della prima sessione di prove libere nel GP dell'Ungheria c'è Carlos Sainz davanti a tutti: lo spagnolo è arrivato a spiccare un tempo di 1'18"750 con le gomme soft, lasciando la Red Bull dell'olandese a 130 millesimi. Invero la sessione è stata un alternarsi al comando fra le due Ferrari con Charles Leclerc che si è puntualmente sostituito al compagno di squadra. Il monegasco ha concluso al terzo posto staccato di 289 millesimi dal compagno di squadra, ma ha provato a scaricare l'ala anteriore dopo essere entrato in pista con troppo drag.

Con il motore sgonfio la F1-75 ha già fatto vedere quello che vale quando conta il carico e la trazione che esaltano il grip meccanico.

La Ferrari ha messo nella morsa Verstappen, mentre prosegue il momento difficile di Sergio Perez solo sesto a fine sessione a sette decimi dall'olandese. Il messicano non ha fatto la simulazione di long run, affidata a Max che non ha entusiasmato con la RB18, ma ha proseguito con i tentativi sul giro secco.

La sorpresa della giornata è Lando Norris con la McLaren: l'inglese ha lavorato molto con le gomme medie e solo nel finale ha sparato un giro con le soft che lo ha portato a mezzo secondo dalla vetta. La MCL36, a suo agio sulle piste di carico, si è messa davanti alle Mercedes, rifilando tre decimi a George Russell con la migliore W13 al quinto posto.

Lewis Hamilton è settimo con l'altra freccia d'argento: il sette volte campione del mondo è parso poco a suo agio sulla pista magiara collezionando tagli e lunghi in diversi punti del tracciato, segno che non ha ancora trovato il giusto feeling.

Ottavo c'è Daniel Ricciardo con la vettura papaya davanti alle due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Fuori dalla top 10 le due Aston Martin con il ritirando Sebastian Vettel davanti a Lance Stroll. La AMR22 si è fatta notare per una rivoluzionaria ala posteriore che ripropone le paratie laterali con una geniale interpreptazione delle norme 2022 che le avevano vietate.

Nel gioco delle coppie troviamo Yuki Tsunoda che si mette alle spalle Pierre Gasly sempre in difficoltà con l'AlphaTauri.

Al 15esimo posto che Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il cinese ha svolto un buon lavoro, mentre il tester Robert Kubica è 19esimo: il polacco ha rilevato la macchina di Valtteri Bottas e si è dedicato in particolare a sviluppare un lungo run con le gomme hard.

Alex Albon è 16esimo con la Williams, mentre Nicholas Latifi non rinuncia all'abbonamento dell'ultimo posto. Kevin Magnussen con la Haas dotata del nuovo pacchetto aerodinamico ha fatto una differenza minima, pochi millesimi, con la VF-22 standard affidata a Mick Schumacher. Ha ancora bisogno di messa a punto perché le modifiche sono piuttosto drastiche...