F1 | Aston Martin rivoluzionaria nell'ala posteriore

Carica lettore audio

Le regole? In Formula 1 sono fatte apposta per essere interpretate e, magari, aggirate. La FIA quando ha scritto le norme tecniche 2022 aveva posto molta attenzione nel tentativo di non generare troppi vortici che potessero sporcare la scia, perché avrebbero impedito alle monoposto seguenti di stare vicine per favorire lo spettacolo e i sorpassi.

E così sono scomparse le paratie laterali dell’ala posteriore per come erano state intese fino allo scorso anno, imponendo che la transizione fra i due profili dell’ala e l’endplate avvenisse con delle linee curve e con dei raggi ben specificati, senza spigoli che potessero generare dei vortici.

Dettaglio dell'ala posteriore dell'Aston Martin AMR22 con le paratie rialzate dal profilo principale Photo by: Giorgio Piola

Ma la fantasia dei tecnici delle squadre va ben oltre i vincoli delle norme: la dimostrazione ce la offre l’Aston Martin che in Ungheria, pista dove è richiesto il massimo carico aerodinamico, ha portato un’inedita ala posteriore che è destinata a fare scuola.

A colpire non sono il profilo principale a corda molto lunga o il flap mobile con un elemento con grande incidenza e nolder a V, quanto la ricomparsa di una vera e propria paratia laterale che “chiude” lo spazio dell’ala posteriore, riproponendo dei concetti che sembravano persi per sempre e che eravamo abituati a vedere fino al 2021.

Dettaglio dell'ala posteriore dell'Aston Martin AMR22 Photo by: Giorgio Piola

Diciamo subito che la FIA ha dichiarato perfettamente legale questa soluzione che è destinata a far discutere molto il paddock, perché apre un nuovo filone di ricerca sul quale andranno a lavorare tutti, dal momento che la soluzione di Dan Fallows e Luca Furbatto permette di aumentare il carico aerodinamico, dando all’ala posteriore un valore maggiore di quello che i legislatori volevano attribuire nella generazione della downforce.

La soluzione Aston Martin ha richiesto uno studio molto attento per il rispetto dei volumi e delle misure previste dalle norme: colpisce alla vista il vertice della paratia a tronco di cono che permette di elevare la bandella all’altezza del flap mobile. L’esercizio per quanto complesso dovrebbe dare dei buoni risultati su una pista come quella magiara.

Aston Martin AMR22, dettaglio doppio splitter Photo by: Giorgio Piola

Il team di Silverstone, ingiustamente accusato di copiare la Red Bull quando ha introdotto la AMR22 rivista e corretta in Spagna, sta dando prova di essere in grado di portare alla ribalta idee innovative come il doppio splitter subito copiato dalla Ferrari e poi ripreso da tante vetture dello schieramento. Ora è il momento dell’ala posteriore?