F1 | L'ala Macarena continuerà a... ballare: la FIA non ha mai pensato di bloccarla nel 2027

L’ala reverse non è mai stata in discussione. E la vedremo ancora nel 2027. Parola di Nikolas Tombazis. L’ingegnere greco lo ha chiarito in un incontro con selezionati media fra cui Motorsport.com. La primogenitura dell’ala Macarena è da ascrivere alla Ferrari, ma anche la Red Bull utilizza un sistema rotante dei flap mobili che non è il frutto di una copiatura dell’idea del Cavallino perché il concetto è diverso e lo studio di fattibilità era stato lanciato nell’inverno scorso, quando la soluzione non si era ancora vista.

L’idea della Scuderia è profondamente diversa da quella sviluppata a Milton Kaynes: oltre all’opposto senso di rotazione, la rossa dispone di un comando che aziona i profili all’interno della paratia laterale, mentre sulla RB22 è rimasto l’attuatore centrale, come eravamo abituati a vedere con il DRS.

Dettaglio tecnico dell'ala Macarena sulla Ferrari SF-26 Foto di: AG Photo

Se la Ferrari ha reso operativa la sua Macarena nel primo turno di prove libere del GP della Cina a Shanghai, la Red Bull ha introdotto il suo concetto nel GP di Miami. La McLaren porterà la sua versione in pista in una delle gare dopo la sosta estiva, mentre la Mercedes ha rinunciato per stare nei costi limitati dal budget cap.

L’ala reversibile era finita sotto osservazione in seguito ai due incidenti consecutivi che hanno bloccato Max Verstappen nelle qualifiche del GP d’Austria e subito dopo nel GP della Gran Bretagna.

I tecnici della FIA si erano allarmati e avevano chiesto un approfondimento di informazioni sia alla Red Bull sia alla Ferrari. Non era scattato alcun divieto, come in molti avevano scritto, ma l’organo di governo voleva comprendere appieno le specificità di entrambi i sistemi per garantire che i limiti di sicurezza fossero sempre rispettati...

"Quando è apparso il primo progetto di questo tipo, volevamo assicurarci che fosse completamente sicuro - ha dichiarato Nikolas Tombazis, direttore tecnico del settore monoposto della FIA -. E ciò implicava il rispetto di diversi requisiti, come accade per molti sistemi complessi".

A dispetto di quanto si è pensato, l’analisi non riguardava solo il previsto tempo di chiusura (quattro decimi), ma anche il comportamento delle vetture successivo al ritorno dei flap nella posizione da carico, perché il flusso d’aria non si ripristina immediatamente dopo la chiusura dell'ala.

Nikolas Tombazis, FIA Foto di: Kym Illman / Getty Images

"Abbiamo avuto un dialogo piuttosto approfondito con le squadre per assicurarci che questi progetti fossero sicuri – prosegue Tombazis -. Principalmente volevamo essere certi che non ci fosse mai il rischio, ad esempio, di un guasto idraulico, ovvero che l'ala rimanesse aperta e non potesse tornare in posizione chiusa. Ovviamente volevamo anche che ciò avvenisse in un tempo molto breve, senza movimenti troppo lenti che avrebbero potuto destabilizzare la vettura".

L'esito delle discussioni è stato che il concetto è stato ritenuto valido, anche se in Red Bull sono stati necessari alcuni interventi aggiuntivi.

Secondo Tombazis, ciò non significa che la FIA avesse formalmente imposto alla Red Bull di apportate delle modifiche alla sua ala reverse, perché il team di Milton Keynes aveva già individuato i punti deboli che avevano causato i due incidenti di Verstappen ed erano stati individuati gli interventi necessari. In Belgio le RB22 hanno corso con una configurazione tradizionale e in Ungheria l’ala ribaltabile è tornata in pista, assicurando il perfetto funzionamento.

"Abbiamo discusso dei vari aspetti – ha proseguito Nikolas – ma è stata la Red Bull a procedere alle modifiche. Non abbiamo mai detto loro esplicitamente di non poter correre con l’ala reverse, ma sapevano che era necessario fare un po' più di lavoro per essere certi della sicurezza. i Non credo che nessuno voglia che la propria macchina venga distrutta in un incidente".

L’intervento di natura meccanica, secondo Waché ha permesso di risolvere i problemi. E siamo certi che l’ala reverse sia ora allo studio anche di altre squadre: si tratta di un progetto costoso che merita di essere lanciato solo se ci sono le garanzie che non possa essere vietato. L’ala Macarena... ballerà ancora.