F1 | Hamilton preoccupato: "Il bouncing è tornato. Ma perché?"

Mercedes si è presentata a Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio di Formula 1, con un'ulteriore evoluzione delle nuove pance fatte esordire al Gran Premio di Monaco, nel mese di maggio.

Questo ha evidenziato quanto a Brackley stiano lavorando per cercare di trovare la strada più corretta possibile per permettere al team di chiudere al secondo posto nel Mondiale Costruttori e a Lewis Hamilton di centrare il terzo posto in quello Piloti.

Le aspettative del team per questo fine settimana erano alte, ma Mercedes si è trovata a fare i conti con una Ferrari più competitiva del previsto. Charles Leclerc e la SF-23 hanno occupato il terzo gradino del podio, mentre Hamilton si è dovuto accontentare di chiudere dietro al monegasco e - piccola soddisfazione - con il giro più veloce della gara.

"Oggi abbiamo fatto fatica ad avvicinarci ai tempi di Leclerc, erano troppo veloci. Altrimenti saremmo riusciti a essere più vicini. Ho fatto il meglio che potevo con il pacchetto che abbiamo. Cerco di mantenere il secondo posto nel Mondiale Costruttori e il terzo nel Piloti, non posso fare altro".

"La prima parte della nostra stagione ha avuto delle buone cose. Non siamo in lotta per la vittoria, ma siamo riusciti a fare dei progressi, dei passi avanti. Da parte mia sono molto contento delle mie prestazioni e mi sento più a mio agio nella macchina. Ma abbiamo un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo. Ci vorranno passi molto grandi per portare la macchina nella direzione giusta".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Penso che sia stata una gara poco movimentata, non c'è stato molto da fare. Non sono semplicemente stato in grado di mantenere il passo delle monoposto che mi precedevano. Quindi alla fine riuscivo a tenermi distante dalla Ferrari di pochi secondi, ma non riuscivo ad avvicinarmi abbastanza per dare battaglia".

"Alla fine ho fatto il giro veloce della gara, è stata una corsa decente. Ma oggi ci sono state tante raffiche ed è stato molto difficile tenere la macchina in pista".

Una delle notizie negative del fine settimana della Mercedes è il ritorno del bouncing. Il saltellamento che era stato attenuato tra la fine della passata stagione e l'inizio dell'attuale si è ripresentato a Spa e ha messo in allarme Hamilton.

"Mercedes non sa cosa abbia causato il bouncing della W14 qui a Spa e per me è una preoccupazione, ma lavoreremo sui dati questa settimana e cercheremo di capire cosa fare prima del prossimo appuntamento".

"A oggi non ho molte risposte da darvi a tal riguardo. So cosa voglio e sto lavorando per ottenerlo. Sto solo aspettando il giorno in cui riusciremo a ottenerlo".