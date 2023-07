F1 | Verstappen: "Cauto al via, sapevo di avere un'auto veloce"

Otto successi consecutivi a cui si aggiungono altre due affermazioni nella sprint. Negli ultimi tre mesi l’unica parola che conosce Max Verstappen è “vittoria”, così come quella ottenuta a Spa con un’altra corsa dominata nonostante la penalità rimediata per la sostituzione del cambio che lo aveva fatto scivolare al sesto posto sulla griglia di partenza.

Tuttavia, ancora una volta l’olandese ha rimontato la china, sfruttando prima l’incidente al via tra Oscar Piastri e Carlos Sainz, con i due piloti che hanno riportato gravi danni sulla loro vettura, mentre poi è arrivato anche il sorpasso su Lewis Hamilton.

Giro dopo giro, il due volte campione del mondo è riuscito a rimontare anche su Charles Leclerc e il proprio compagno di squadra, Checo Perez, completando una bella manovra tirando la staccata all'esterno di curva cinque.

Da quel momento in poi, Verstappen ha imposto un ritmo inarrivabile per gli avversari, anche se, a dire il vero, a lungo il muretto Red Bull ha chiesto a entrambi i piloti di aumentare il management. L'olandese a tratti ha comunque girato oltre un secondo più rapido dei rivali, aprendo il gap sui propri avversari fino ai 22 secondi sul compagno di squadra, mentre Leclerc è rimasto staccato di oltre mezzo minuto.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Per Verstappen, il segreto è stato quello di tenersi fuori dai guai in curva uno, essendo cosciente di avere una vettura che gli avrebbe permesso comunque di giocarsi la vittoria: "Sapevo che avevamo un'ottima macchina. Si trattava solo di sopravvivere alla curva 1. Sono già stato in una posizione del genere, quindi ho pensato di starne fuori. E ha funzionato. E poi da lì in poi, credo che tutti abbiamo fatto i sorpassi giusti, io sono rimasto un po' bloccato all'inizio in un treno di DRS. Ma una volta risolto il problema, ho potuto tenere il mio ritmo. E di nuovo, è davvero piacevole".

"Ho rallentato. Naturalmente, tutti noi guardiamo i numeri, guardiamo l'usura degli pneumatici. E sapete che questa pista è molto dura per le gomme. Quindi non si vuole fare nulla di inutile. Quindi è quello che abbiamo fatto fino alla fine", ha spiegato Verstappen quando gli è stato chiesto se avesse rallentato come, in più occasioni, gli aveva chiesto il suo ingegnere di pista.

L'unico rischio lo si è visto nella prima parte di gara, quando ha perso il posteriore nella salita dell'Eau Rouge, perdendo per un momento la vettura. Fortunatamente per il due volte campione del mondo, l'episodio non ha avuto conseguenze, consentendogli di proseguire verso il suo ottavo successo consecutivo, a meno uno dal record di Sebastian Vettel del 2013: "Sì, probabilmente è la curva peggiore per avere un momento. Ma sì, è stato difficile nei giri in cui pioveva, perché si vedeva che pioveva, ma non quanto esattamente. E ho avuto un piccolo momento in cui sono andato di traverso! Per fortuna non è successo nulla, ma è sicuramente una curva in cui non si vuole che accada".