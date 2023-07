F1 | Perez: "E' stato un periodo difficile, ma ho recuperato"

Dopo tanti weekend complicati, finalmente Sergio Perez è riuscito a completarne uno in cui è andato quasi tutto liscio. A Spa-Francorchamps, il messicano è stato costretto al ritiro nella Sprint a causa di un contatto con Lewis Hamilton, ma poi si è piazzato secondo, alle spalle del compagno Max Verstappen, nella gara lunga domenicale.

Un segnale importante arrivato fin dalle qualifiche, nelle quali finalmente è entrato in Q3 in entrambe le occasioni (con il format Sprint c'è anche la Sprint Shootout). Ma che soprattutto ha confermato oggi, prendendo subito le redini della corsa dalla prima fila, scavalcando dopo poche curve la Ferrari del poleman Charles Leclerc, ed inchinandosi solo nel secondo stint all'arrivo del vicino di box, che partiva sesto per una penalità.

"E' stata una buona gara per il team. E' stata davvero una gran partenza e sono riuscito a superare subito Leclerc, che era uno degli obiettivi di oggi. Poi ho cercato di fare la mia gara e quando è arrivato Max, nel secondo stint, era davvero molto veloce, quindi non ho potuto fare nulla per contrastarlo. Quindi ho semplicemente cercato di portare la macchina al traguardo in sicurezza, senza fare danni", ha detto al microfono di Martin Brundle appena prima di salire sul podio.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dopo un periodo decisamente difficile, Checo è riuscito a firmare il secondo podio domenicale consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Budapest. Un'iniezione di fiducia importante per uscire dalla crisi: "Spero di non lasciare più il podio da qui a fine anno. Ho vissuto un periodo piuttosto difficile, ma ho recuperato ed oggi sono riuscito a fare tanti punti per il team".

Proprio per questa situazione, il sudamericano ha ammesso che lo stop di un mese che inizierà oggi è un vero toccasana. Se ormai Verstappen è imprendibile nella classifica iridata, il suo obiettivo infatti è quello di confermarsi costantemente veloce come in Belgio a partire da fine agosto in Olanda.

"Avevo davvero bisogno di questa pausa estiva: c'è stata una serie di gare molto intense ultimamente, quindi non vedo l'ora di staccare per ritornare molto forte da Zandvoort in poi", ha concluso Perez.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images