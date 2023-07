F1 | Sainz: "Piastri inesperto, ma è un incidente di gara"

Il ritiro vero e proprio è arrivato a gara inoltrata, ma la corsa di Carlos Sainz è durata poche centinaia di metri a Spa-Francorchamps. Il pilota della Ferrari è scattato piuttosto bene dalla seconda fila e alla prima curva ha provato ad infilare la Mercedes di Lewis Hamilton.

Alle sue spalle, però, Oscar Piastri ha cercato una linea più interna, innescando un contatto che ha portato ad uno stop immediato l'australiano della McLaren, ma che ha creato un danno piuttosto grande alla pancia ed al fondo della SF-23 dello spagnolo, che ha provato a proseguire, ritrovandosi però in coda al gruppo molto rapidamente.

I commissari hanno ritenuto che quanto accaduto fosse un incidente di gara, ma secondo il ferrarista l'esordiente della McLaren ha un po' pagato la sua inesperienza, visto che questo tipo di incidenti si sono visti piuttosto spesso al via del Gran Premio del Belgio.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Non sono partito male e ho provato a sorpassare Hamilton alla prima curva. Quando sono arrivato alla corda lo avevo già passato e ho sentito il colpo di Piastri. Diciamo che è un errore di inesperienza: negli ultimi 7-8 anni tutti quelli che provano ad andare così all'interno alla curva 1 creano un incidente, ma non voglio dargli troppa colpa perché è un incidente di gara. E' toccato a me e ormai è andata così", ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport F1.

Quando poi gli è stato chiesto come mai lui e la squadra abbiano aspettato così a lungo per decidere di ritirare la vettura dalla corsa, ha spiegato: "Abbiamo continuato nel caso in cui ci fosse stata una bandiera rossa, che poteva permetterci di riparare la macchina. Con la pioggia in arrivo, c'era questa opportunità. E' un peccato e mi dà ovviamente molto fastidio non essere stato nella lotta oggi, perché la nostra macchina era forte", ha concluso il figlio d'arte spagnolo.