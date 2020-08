Grave errore di Giovinazzi: Antonio ha chiesto scusa

Spa non è maledetta solo per la Ferrari. Anche Antonio Giovinazzi cercherà di dimenticare il GP del Belgio il più presto possibile. Il pugliese ha sbattuto in modo rovinoso, ripetendo il crash dell’anno scorso sulla stessa pista.

Un botto ad alta velocità nel quale ha sfasciato contro il muro la sua C39 al giro 11, compromettendo anche la gara di George Russell, costretto al ritiro perché la sua Williams è stata colpita dalla ruota posteriore sinistra dell’Alfa Romeo che gli ha divelto la sospensione anteriore.

Antonio ha esagerato per stare vicino alla Ferrari di Sebastian Vettel in quella che era la lotta per il quattordicesimo posto. Sapeva che un sorpasso sulla Rossa magari gli avrebbe acceso dei riflettori in un momento in cui la squadra del “Biscione” si dibatte in problemi simili a quelli della Scuderia, ma con un’infinità di risorse in meno.

E si è lasciato prendere la mano per stare entro il distacco di un secondo nella speranza di poter azionare il DRS e tentare l’attacco sulla SF1000 del tedesco quattro volte campione del mondo. L’Alfa Romeo, invece, andando verso Stavelot gli è partita a schiaffo sul lato sinistro della pista e si è schiantata contro il muro per poi rimbalzare in pista senza una ruota che è andata a centrare la Williams di Russell che stava cercando uno spiraglio nell’erba per evitare l’incidente.

Giovinazzi si è assunto la paternità del botto che ha richiesto l’intervento della safety car fino al giro 15 per ripulire la pista dalla due carcasse e dalla miriade di detriti in carbonio. Antonio non appena è tornato ai box è andato a scusarsi prima con il team principal, Vasseur, e poi con George Russell, incolpevole vittima del crash.

Il pugliese ha pubblicato anche un tweet nel quale ha pubblicamente chiesto scusa al team e al collega: un gesto che deve essere molto apprezzato se si considera che Antonio si deve ancora guadagnare il rinnovo del contratto per il 2021, dato che il ritiro di Kimi Raikkonen è dato tutt’altro che per scontato e nella FDA ci sono molti giovani di belle speranze che ambiscono al suo abitacolo, visto che è quello riservato a un pilota del Cavallino.

Una volta di più, Giovinazzi è chiamato a ripartire da Monza per dimenticare le delusioni del Belgio: nel momento in cui la squadra lo ha preso come punto di riferimento preferendolo a Kimi, Antonio ha rovinato l’ottimo lavoro costruito finora con un errore che rischia di pagare ad alto prezzo. Ora deve voltare pagina, ma il bel gesto di scusarsi non va dimenticato e anzi va sottolineato…