Video WEC | The Red Line: il dietro le quinte Ferrari in Qatar

Un appuntamento, quello andato in scena nel primo fine settimana di marzo, che si può rivivere grazie alla nuova puntata di “The Red Line”, la web serie disponibile sul canale ufficiale YouTube “Ferrari”.

Nel Paese mediorientale, apparso sul palcoscenico del motorsport negli anni recenti grazie alle opportunità offerte da un circuito avveniristico come il Lusail International Circuit (dove la prova endurance sulla distanza è terminata oltre il tramonto, con le luci artificiali accese sui 5,380 chilometri del tracciato) le camere da presa hanno inquadrato non solo l’attività in pista, ma anche le giornate e le ore che hanno preceduto l’accensione dei motori ibridi delle vetture della Casa di Maranello.

Un dietro le quinte che abbraccia l’intero fine settimana del team italiano, raccontando scene generalmente lontane dai riflettori degli equipaggi formati da Antonio Fuoco-Miguel Molina-Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi-James Calado-Antonio Giovinazzi, che compongono le line-up delle 499P numero 50 e 51.

“The Red Line” ricostruisce il mosaico d’attività che dà forma a un impegno iridato: dalla passeggiata in pista che ha permesso ai piloti di studiare ogni centimetro del tracciato, passando per l’allenamento fisico e gli speciali “menù” richiesti dagli stessi per massimizzare le energie prima di ogni sessione cronometrata, sino ai meeting con i responsabili del programma Hypercar del Cavallino Rampante, le riunioni tecniche, gli appuntamenti con ospiti e media.

Sul piano emotivo il racconto culmina con l’adrenalina condivisa dalla squadra durante le qualifiche e gli oltre 330 giri completati nel corso della gara, terminata con il sesto e il 12esimo posto nella classifica finale, ottenuti rispettivamente dalle 499P #50 e #51, che ha permesso di conquistare i primi punti iridati in vista del secondo round stagionale, la 6 Ore di Imola, in programma il 21 aprile.