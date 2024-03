F1 | Test Ferrari: Giovinazzi si allena a Fiorano con la F1-75

I motori in casa Ferrari sono tutt’altro che spenti. Anche se non è weekend di gara, il team di Maranello è molto attivo dietro le quinte, sia nella preparazione del prossimo Gran Premio in Australia, sia nel dare l’opportunità alle proprie riserve di girare con una certa continuità in pista.

Dopo i test privati completati a Barcellona lo scorso febbraio, la scuderia del Cavallino ha infatti deciso di proseguire il suo programma di prove con i piloti di riserva anche a Fiorano. Ieri è stato il turno di Oliver Bearman che, dopo lo splendido esordio in Formula 1 in Arabia Saudita, è tornato al volante della Ferrari F1-75, la monoposto 2022 e prima monoposto dell’attuale ciclo tecnico di vetture a effetto suolo.

Mentre l’inglese girava in pista, all’interno della Gestione Sportiva di Maranello, Antonio Giovinazzi si è invece seduto al simulatore per preparare i prossimi appuntamenti. Oggi, al contrario, il pilota di Martina Franca si è calato nell’abitacolo della F1-75 con gomme demo, in modo da mantenere vivo il contatto con la pista su una monoposto della massima serie a ruote scoperte.

Una sessione di allenamento che, per quanto sia su una vettura vecchia di almeno due stagioni come previsto dal regolamento, viene disputata su una monoposto che presenta concetti tecnici dell’attuale ciclo regolamentare e, quindi, è lo strumento che più si avvicina alla SF-24, escluso ovviamente il lavoro al simulatore. Un'opportunità non solo per accumulare chilometri, ma anche per trovare un punto di contatto con l'esperienza nella realtà virtuale.

Per il pilota italiano, si tratta della prima uscita stagionale al volante di una monoposto di Formula 1. L’ultima volta in cui Giovinazzi ha infatti girato su una vettura della massima serie è stato lo scorso agosto, quando è sceso in pista sempre a Fiorano ma sulla Ferrari SF-21, dividendo il lavoro con Robert Shwartzman, l’altra riserva del Cavallino. È infatti bene tenere a mente che, in caso di indisponibilità di uno dei due piloti ufficiali, sarà proprio una delle riserve a salire in abitacolo, come successo in Arabia Saudita.

Così come per Bearman, anche per il pilota di Martina Franca questo test era stato programmato già diverse settimane fa, sfruttando anche il mese di pausa tra il primo appuntamento del campionato WEC e la seconda tappa, che si disputerà a Imola verso metà aprile.