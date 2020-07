F1, GP Austria, Libere 3: Mercedes e poi spunta Verstappen

Due Mercedes come previsto, poi il risveglio della Red Bull di Max Verstappen dopo aver pasticciato ieri. E anche Sergio Perez è davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. La terza sessione di prove libere del GP d'Austria comincia a dipanare le sue verità, facendo scivolare la SF1000 a essere solo quarta forza in questo tribolato avvio di mondiale 2020.

Lewis Hamilton con 1'04"130 è stato il più veloce con la Mercedes dotata di gomme Soft. La pista austriaca (con 23 gradi di aria e 43 gradi di asfalto) non è parsa particolarmente veloce, dato che la freccia nera è risultata un decimo e mezzo più lenta della terza sessione dello scorso anno. Comunque sia le W11 hanno monopolizzato le prime due posizioni con Valtteri Bottas staccato di appena 147 millesimi dall'esa-campione del mondo, segno che la partita della pole si giocherà sui dettagli.

La squadra di Brackley è uscita rafforzata anche dal giudizio FIA che ha bocciato nella notte il reclamo della Red Bull sul DAS. La questione ora è chiusa. Dietro alle Mercedes è spuntato Max Verstappen con la Red Bull. L'olandese in ombra ieri (aveva rotto l'ala nuova, per cui Albon si è visto togliere il suo esemplare perché Max avesse una scorta...) ha portato la RB16 dove ci si aspettava: l'arancione ha limitato il distacco da Bottas a un solo decimo, rivelando che la monoposto di Adrian Newey, pur essendo ancora acerba, è parsa piuttosto competitiva.

Albon con una macchina meno evoluta (non aveva nemmeno il fondo nuovo) è solo sesto con tre decimi di distacco dal suo capitano. E così al quarto posto si è arrampicato Sergio Perez con la Racing Point RP20: il messicano ha bene impressionato con un 1'04"605 a 475 millesimi dalla pole e rischia di essere un gran rompiscatole per le Ferrari.

La Rossa è quinta con Charles Leclerc che si riprende la leadership all'interno della squadra e con Sebastian Vettel settimo. Pesanti i distacchi: il monegasco ha pagato oltre mezzo secondo e il tedesco è addirittura a sette decimi. Tanta roba, se si considera che l'anno scorso Leclerc con la SF90 era risultata la più veloce in FP3, girando in 1'03"987, vale a dire quasi sei decimi meglio della SF1000 che è proprio una macchina sbagliata!

Lance Stroll è ottavo con la seconda Racing Point, mostrando i suoi limiti nel confronto con Perez, ma è riuscito a precedere Pierre Gasly in risalita con l'AlphaTauri al nono posto. Al francese sono bastati 2 millesimi per tenere dietro Lando Norris con la McLaren.

Non sono entrate nella top 10 le Renault, ma la notizia è che Esteban Ocon si è messo davanti a Daniel Ricciardo.

Prima della mezz'ora c'è stata una bandiera rossa per il crash di Nicolas Latifi che ha perso la Williams in uscita dalla curva 1: il canadese in accelerazione ha sbattuto con l'anteriore contro le barriere, strappando il muso mentre piroettava. La vettura non dovrebbe aver subito danni tali da impedire al pilota debuttante di partecipare alle qualifiche del pomeriggio. Bene George Russell che si è arrampicato al 16esimo posto rilanciando le sorti del team di Grove.

Non bene Carlos Sainz solo 13esimo con la McLaren, in difficoltà Daniil Kvyat con la seconda AT01 e male le due squadre clienti Ferrari, Haas e Alfa Romeo. Antonio Giovinazzi si conferma davanti a Kimi Raikkonen, ma che magra consolazione: dietro c'è solo Nicolas Latifi...