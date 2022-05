F1 | Ferrari non svernicia la F1-75, ma toglie il trasparente La Scuderia, fra le novità tecniche che compongono il pacchetto di aggiornamenti che debutterà a Barcellona, dovrebbe esserci anche una nuova vernice. Non tanto per cambiare la tonalità di colore, quanto per abbattere il peso: senza trasparente potrebbe valere un dimagrimento di 700 grammi, per raggiungere i quasi 3 kg programmati in Spagna.