F1 | Ferrari: Bitdefender e HCL Software nuovi sponsor

C’è gente che tutti i giorni va a scartabellare il sito della Ferrari per scoprire se ci sono cambiamenti negli sponsor della squadra del Cavallino fra una stagione e l’altra, quando si rinnovano le partnership. Un’opera meritoria che ha portato alla luce alcuni cambiamenti che la Scuderia non ha ufficialmente comunicato per il semplice fatto che il reparto comunicazione è in vacanza fino al 9 gennaio.

Ha destato molta attenzione l’uscita di Velas e Snapdragon che sono stati tolti dalla lista degli sponsor, ma la Ferrari ha sostituito i partner con due nuovi loghi: Bitdefender e HCL Software (che aveva fatto la sua prima apparizione sulle F1-75 già nel GP di Abu Dhabi) hanno preso il posto dei marchi che erano stati cancellati e che avevano degli accordi pluriennali, segno che la squadra del Cavallino non è stata presa in contropiede.

Per quanto riguarda Velas c'è chi ha visto uno strappo nei rapporti e c'è chi correla la quesione alla bolla delle criptovalute che ha colpito molte squadre di F1.

Il marchio Velas scompare dalle Ferrari: rotto il contratto pluriennale

La crisi delle criptovalute è iniziata con il crollo di FTX, il marchio che era apparso l’anno scorso sulle Mercedes W13 e che è scomparso dalle frecce d’argento in occasione del GP del Brasile dopo che è partita l’indagine negli Stati Uniti della SEC (Securities and Exchange Commission) che ci voleva vedere chiaro nel presunto uso improprio dei depositi dei clienti.

Qualcuno avrebbe subito stimato una perdita di 55 milioni di dollari nel budget 2023 della Ferrari, ma è evidente che a Maranello hanno scelto un cambiamento di strategia con il marchio blockchain ed è facile prevedere che la questione finirà in tribunale per il mancato rispetto degli accordi, proprio come succede per la Mercedes con FTX.