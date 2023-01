F1 | Le 137 penalità sottolineano la sfida legata ai motori

Carica lettore audio

L'inizio del congelamento dei motori dal 2022 al 2026 potrebbe essere un momento in cui le cose si calmano un pochino, dato che i team devono rimanere legati agli stessi progetti per diversi anni.

Tuttavia, un totale di 36 penalità in griglia legate ai motori, derivanti da 137 casi di superamento dei limiti dei componenti da parte dei piloti, ha mostrato la sfida che i produttori devono ancora affrontare per rispettare questi limiti.

Ci sono state 20 occasioni in cui i piloti sono stati mandati in fondo alla griglia e altre 135 perdite di posizione in griglia a causa di tutte queste sostituzioni.

Yuki Tsunoda dell'AlphaTauri è stato il più colpito. È stato mandato in fondo alla griglia o costretto a partire box in tre occasioni. Inoltre, il pilota giapponese è stato penalizzato di cinque posizioni per aver cambiato il cambio e di dieci posizioni per aver collezionato cinque reprimende, anche se non ha dovuto scontare quest'ultima perché era già stato spostato in fondo alla griglia in Italia.

Anche la caccia di Charles Leclerc al titolo mondiale non è stata facile, a cause del numero di volte in cui è stato costretto a scendere in griglia. Per via dei gravi problemi di affidabilità della Ferrari a metà stagione, il monegasco è dovuto partire dalle retrovie per due volte (Canada e Belgio) e ha subito dieci posizioni di penalità ad Austin.

Anche il compagno di squadra Carlos Sainz è stato mandato in fondo alla griglia due volte (in Francia ed in Italia) e ha subito una penalità di cinque posizioni in griglia in Brasile.

I due piloti dell'Alpine, Fernando Alonso ed Esteban Ocon, sono stati entrambi arretrati in fondo allo schieramento due volte, ricevendo anche un'altra penalità di cinque posizioni.

Il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) sarebbe dovuto partire dal fondo dello schieramento in Belgio, ma alla fine si è ritrovato 14° in griglia a causa del gran numero di modifiche apportate anche dalle altre squadra. Anche a Monza è sceso in griglia di cinque posizioni.

Valtteri Bottas dell'Alfa Romeo è stato ufficialmente spostato in fondo alla griglia una volta, ma ha pagato 20 e 15 posizioni in altre due gare, il che è praticamente come essere mandato in fondo.

Mick Schumacher (Haas) è stato collocato in fondo allo schieramento una volta, in Belgio, e ha ottenuto altre 15 posizioni a Monza.

Buone notizie per la Mercedes

Nonostante la griglia abbia utilizzato 137 elementi extra nell'intera, ci sono stati piloti e persino intere squadre che hanno superato la stagione senza penalità.

L'Aston Martin è rimasta completamente entro la quota con i suoi due piloti, Sebastian Vettel e Lance Stroll, ma anche la Williams se l'è cavata con gli elementi a disposizione per Nicholas Latifi ed Alexander Albon.

L'unico altro pilota che non ha subito una penalità legata al motore è stato Daniel Ricciardo. Il tema comune tra i team ed i piloti citati è che erano tutti motorizzati Mercedes.

Tuttavia, nonostante la Casa tedesca sia rimasta fedele alla sua allocazione con i clienti, nel suo team interno c'è stato un cambio su ogni vettura. Lewis Hamilton è partito dal fondo a Monza, mentre George Russell ha preso la sua unità fresca partendo dai box a Singapore.

Uso delle componenti della power unit per ogni pilota

Team Pilota ICE TC MH MK IT CE EX GO GI 3 3 3 3 2 2 8 4 4 Red Bull Verstappen 5 4 4 4 3 3 7 4 5 Perez 5 3 3 3 2 2 7 4 4 Mercedes Hamilton 4 4 4 4 2 2 4 3 3 Russell 4 4 4 4 3 3 4 4 4 Ferrari Leclerc 6 6 5 5 3 4 9 5 5 Sainz 6 5 5 6 3 4 8 5 5 McLaren Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Norris 4 4 4 3 3 3 5 4 4 Alpine Alonso 6 5 5 4 4 4 6 4 4 Ocon 6 4 4 4 4 4 7 4 4 AlphaTauri Gasly 4 4 4 4 3 3 7 3 4 Tsunoda 6 6 6 6 3 3 7 4 5 Aston Martin Vettel 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Stroll 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Williams Latifi 3 3 3 3 2 2 3 3 3 Albon 3 3 3 3 2 2 3 4 4 Alfa Romeo Zhou 5 4 4 3 2 3 8 5 5 Bottas 6 7 7 4 2 3 8 5 4 Haas Magnussen 6 5 5 4 2 2 8 4 4 Schumacher 5 4 4 4 2 3 8 6 6 ICE=motore a combustione, TC=turbo, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES=batteria, CE=centralina, EX=scarico, GO=parte esterna del cambio, GI=parte interna del cambio



Aree problematiche

Se guardiamo alle statistiche dei singoli elementi in cui sono state prese delle penalità, i team hanno avuto le maggiori difficoltà con l'ICE.

A parte i cinque piloti che hanno superato la stagione senza alcuna penalità, tutti gli altri hanno superato il limite su questo fronte. Nel caso del turbocompressore e dell'MGU-H, 14 piloti su 20 hanno superato il limite (più di tutti Bottas, che ha utilizzato sette elementi sui tre consentiti).

Il limite dell'MGU-K è stato superato da 12 piloti, così come quello della centralina. Nel caso della batteria, più della metà (undici su 20) ha rispettato il limite consentito.

La conformità è stata più facile per quanto riguarda lo scarico, di cui è stato consentito l'utilizzo di otto elementi nel corso della stagione. Solo Charles Leclerc ha superato il limite. Altri piloti, come Sebastian Vettel, sono stati addirittura molto al di sotto del limite con tre elementi utilizzati.

Regole del cambio

Dal 2022, anche il cambio è soggetto a una quota prestabilita. Prima doveva durare un certo numero di gare alla volta (a meno che un pilota non si ritirasse), ma ora è limitato a quattro unità, divise in elementi esterni e interni, per tutto l'anno.

Sette piloti hanno superato il limite, e Mick Schumacher è stato l'unico a farlo due volte per entrambe le parti del cambio.

Per la stagione 2023 si applicheranno nuovamente le stesse regole e le stesse assegnazioni in termini di parti del motore. Tuttavia, se un pilota cambia entrambe le parti del cambio in una sola volta, la somma delle penalità non sarà più sommata, ma verrà considerata come un'unica penalità di cinque posizioni.

Tuttavia, non è ancora chiaro quanti elementi del cambio saranno consentiti per il 2023, perché ciò dipende dal numero di gare della stagione.

Con le 24 gare previste originariamente, ogni pilota avrebbe potuto utilizzare cinque cambi, ma a causa dell'estromissione della Cina, attualmente ci sono "solo" 23 gare, per le quali il regolamento prevede quattro cambi. E al momento non è ancora stato deciso se ci sarà una gara sostitutiva o meno.

Tutti gli elementi sostituiti nel dettaglio

Pilota Gran Premio Elemento Numero Penalità Verstappen

Emilia Romagna Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Azerbaijan Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 3 su 8 - Austria Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - France Scarico 4 su 8 - Hungary Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Belgium Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Parte interna del cambio 5 su 4 Batteria 3 su 2 Centralina 3 su 2 Scarico 6 su 8 - Italy Motore 5 su 3 + 5 posizioni United States Scarico 7 su 8 - Perez

Saudi Arabia Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - Emilia Romagna Scarico 2 su 8 - Miami Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Spain Scarico 3 su 8 - Azerbaijan Motore 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 4 su 8 - Great Britain Centralina 2 su 2 - Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Hungary Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Netherlands Batteria 2 su 2 - Italy Motore 4 su 3 + 10 posizioni Scarico 6 su 8 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - United States Motore 5 su 3 + 5 posizioni Scarico 7 su 8 - Hamilton

Spain Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Azerbaijan Scarico 3 su 8 - France Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Belgium Motore 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Netherlands Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Italy Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Scarico 4 su 8 - Russell

Miami Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Spain Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Azerbaijan Scarico 3 su 8 - Austria Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - France Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Hungary MGU-K 3 su 3 - Belgium Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - Singapore Motore 4 su 3 Parte dalla pitlane Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Batteria 3 su 2 Centralina 3 su 2 Scarico 4 su 8 - United States Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Leclerc

Australia Scarico 2 su 8 - Miami Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 3 su 8 - Spain Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Azerbaijan Turbo 3 su 3 - Scarico 4 su 8 - Canada Motore 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Centralina 2 su 2 - Scarico 5 su 8 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia

Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Centralina 3 su 2 Great Britain Scarico 6 su 8 - Austria Batteria 2 su 2 - Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - France Scarico 7 su 8 - Hungary Scarico 8 su 8 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Belgium Motore 5 su 3 In fondo alla griglia Turbo 5 su 3 MGU-H 5 su 3 MGU-K 5 su 3 Batteria 3 su 2 Centralina 4 su 2 Scarico 9 su 8 Parte esterna del cambio 5 su 4 Parte interna del cambio 5 su 4 United States Motore 6 su 3 + 10 posizioni Turbo 6 su 3 Sainz

Australia Scarico 2 su 8 - Emilia Romagna Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 3 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Miami Centralina 2 su 2 - Azerbaijan Scarico 4 su 8 - Canada Motore 3 su 3 - Great Britain Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - France Batteria 2 su 2 - Scarico 5 su 8 - Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Centralina 3 su 2 Belgium Scarico 6 su 8 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Italy MGU-K 5 su 3 In fondo alla griglia Motore 5 su 3 Turbo 5 su 3 MGU-H 5 su 3 MGU-K 6 su 3 Batteria 3 su 2 Parte esterna del cambio 5 su 4 Parte interna del cambio 5 su 4 Japan Scarico 7 su 8 - Brazil Motore 6 su 3 + 5 posizioni Scarico 8 su 8 - Ricciardo

Australia Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Monaco Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Azerbaijan Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Belgium Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Scarico 3 su 8 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Norris

Saudi Arabia Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Australia Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Great Britain Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Austria Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Scarico 2 su 8 - France Scarico 3 su 8 - Hungary Scarico 4 su 8 - Belgium Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Scarico 5 su 5 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 Batteria 3 su 2 Centralina 3 su 2 Singapore Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Alonso Saudi Arabia Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Australia Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Scarico 3 su 8 - Miami Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Spain Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Batteria 3 su 2 Centralina 3 su 2 Scarico 4 su 8 - Austria Motore 5 su 3 In fondo alla griglia Turbo 5 su 3 MGU-H 5 su 3 Batteria 4 su 2 Centralina 4 su 2 Scarico 5 su 8 - France Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Netherlands Scarico 6 su 8 - Singapore Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - United States Motore 6 su 3 + 5 posizioni Ocon Emilia Romagna Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Miami Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Spain Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Canada Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Scarico 3 su 8 - Belgium Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Batteria 3 su 2 Centralina 3 su 2 Scarico 4 su 8 - Netherlands Scarico 5 su 8 - Italy Motore 5 su 3 + 5 posizioni Scarico 6 su 8 - Singapore Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - United States Motore 6 su 3 Parte dalla pitlane Centralina 4 su 2 Batteria 4 su 2 Scarico 7 su 8 - Gasly

Saudi Arabia Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Emilia Romagna Scarico 3 su 8 - Miami Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Scarico 4 su 8 - Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Monaco Scarico 5 su 8 - Hungary Motore 4 su 3 Parte dalla pitlane Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Batteria 3 su 2 Centralina 3 su 2 Singapore Scarico 6 su 8 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Japan Scarico 7 su 8 - Tsunoda

Saudi Arabia Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Australia Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Emilia Romagna Scarico 3 su 8 - Monaco Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Azerbaijan Scarico 4 su 8 - Canada Centralina 2 su 2 - Batteria 2 su 2 - Scarico 5 su 8 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Batteria 3 su 2 Centralina 3 su 2 France Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Belgium Motore 5 su 3 Parte dalla pitlane Turbo 5 su 3 MGU-H 5 su 3 MGU-K 5 su 3 Scarico 6 su 8 - Italy Motore 6 su 3 In fondo alla griglia Turbo 6 su 3 MGU-H 6 su 3 MGU-K 6 su 3 Parte interna del cambio 4 su 4 - Japan Scarico 7 su 8 - United States Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 5 su 4 + 5 posizioni Vettel Australia Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Miami Centralina 2 su 2 - Spain Batteria 2 su 2 - Azerbaijan MGU-K 3 su 3 - Hungary Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Belgium Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - Scarico 3 su 8 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Stroll

Miami Batteria 2 su 2 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Azerbaijan Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Canada Centralina 2 su 2 - Hungary Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Belgium Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Scarico 3 su 8 - Japan Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Latifi

Australia Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Miami Batteria 2 su 2 - Azerbaijan Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Canada Centralina 2 su 2 - Hungary Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Belgium Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Scarico 3 su 8 - Albon

Emilia Romagna Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Miami Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Azerbaijan Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 2 su 8 - Belgium Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Scarico 3 su 8 - Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - United States Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Zhou

Emilia Romagna Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Miami Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - Spain MGU-K 2 su 3 - Scarico 3 su 8 - Great Britain Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Scarico 4 su 8 - Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Austria Centralina 2 su 2 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - France Batteria 2 su 2 - Belgium Parte interna del cambio 4 su 4 - Scarico 5 su 8 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 Centralina 3 su 2 Parte esterna del cambio 5 su 4 Parte interna del cambio 5 su 4 Italy Scarico 6 su 8 - Japan Scarico 7 su 8 - United States Motore 5 su 3 + 5 posizioni Sao Paulo Scarico 8 su 8 - Bottas Bahrain Centralina 2 su 2 - Australia Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Miami Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 3 su 8 - Scarico 4 su 8 - Parte esterna del cambio 3 su 4 - Azerbaijan Motore 3 su 3 - Canada Batteria 2 su 2 - Great Britain MGU-K 3 su 3 - Austria Scarico 5 su 8 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Centralina 3 su 2 Turbo 5 su 3 + 10 posizioni MGU-H 5 su 3 Belgium Motore 5 su 3 + 15 posizioni Turbo 6 su 3 MGU-H 6 su 3 Parte esterna del cambio 5 su 4 + 5 posizioni Parte interna del cambio 4 su 4 - Italy Motore 6 su 3 + 15 posizioni Turbo 7 su 3 MGU-H 7 su 3 Scarico 6 su 8 - Japan Scarico 7 su 8 - Sao Paulo Scarico 8 su 8 - Magnussen

Saudi Arabia Centralina 2 su 2 - Emilia Romagna Scarico 2 su 8 - Batteria 2 su 2 - Miami Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 3 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Azerbaijan MGU-K 3 su 3 - Canada Motore 3 su 3 - Turbo 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - Scarico 4 su 8 - Great Britain Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - France Scarico 5 su 8 - Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Italy Motore 5 su 3 + 15 posizioni Turbo 5 su 3 MGU-H 5 su 3 Scarico 6 su 8 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Japan Scarico 7 su 8 - Mexico Motore 6 su 3 +5 posizioni Brazil Scarico 8 su 8 - Schumacher

Australia Batteria 2 su 2 - Centralina 2 su 2 - Scarico 2 su 8 - Parte esterna del cambio 2 su 4 - Parte interna del cambio 2 su 4 - Miami Motore 2 su 3 - Turbo 2 su 3 - MGU-H 2 su 3 - MGU-K 2 su 3 - Scarico 3 su 8 - Spain Parte esterna del cambio 3 su 4 - Parte interna del cambio 3 su 4 - Azerbaijan Turbo 3 su 3 - Scarico 4 su 8 - Parte esterna del cambio 4 su 4 - Parte interna del cambio 4 su 4 - Great Britain Motore 3 su 3 - MGU-H 3 su 3 - MGU-K 3 su 3 - Austria Scarico 5 su 8 - Belgium Motore 4 su 3 In fondo alla griglia Turbo 4 su 3 MGU-H 4 su 3 MGU-K 4 su 3 Batteria 3 su 2 Parte esterna del cambio 5 su 4 Parte interna del cambio 5 su 4 Scarico 6 su 8 - Italy Motore 5 su 3 + 15 posizioni Parte esterna del cambio 6 su 4 Parte interna del cambio 6 su 4 Scarico 7 su 8 - Brazil Scarico 8 su 8 -