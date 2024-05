F1 | Ecco perché Hamilton non è stato punito nella Sprint

Il via della Gara Sprint di sabato mattina è stato piuttosto movimentato: una mossa aggressiva all'interno da parte del pilota Mercedes ha innescato una carambola.

All'esterno, Fernando Alonso ha tentato di lasciare spazio e ha sfiorato Lance Stroll, prima di essere colpito da Hamilton e chiuso all'interno del compagno di squadra dell'Aston Martin, che ha poi fatto finire Lando Norris in testacoda, con l'alfiere McLaren ad alzare bandiera bianca.

Anche Stroll si è ritirato poco dopo a causa dei danni riportati, mentre Alonso si è dovuto fermare per cambiare le gomme dopo aver forato.

Hamilton è stato in grado di continuare senza problemi ma, nonostante l'ottavo posto, alla fine è stato estromesso dai punti a causa di un'infrazione per eccesso di velocità in pitlane.

Dopo la gara, Alonso aveva tuonato dicendo che Hamilton avrebbe evitato la punizione perché "non era spagnolo" - un riferimento al fatto che lui stesso aveva ricevuto sanzioni per la sua guida in Australia e in Cina, dove riteneva di non aver fatto nulla di male.

In una dichiarazione rilasciata successivamente dai commissari sportivi della FIA, questi hanno spiegato di aver deciso di non prendere provvedimenti soprattutto perché era impossibile giudicare che un solo pilota fosse "prevalentemente o totalmente" responsabile di quanto accaduto.

Il comunicato afferma che: "Dalle prove video è emerso che si sono verificate almeno tre collisioni: la prima tra le vetture 14 (Alonso) e 18 (Stroll), poi tra la vettura 44 (Hamilton) e la vettura 14 e infine tra la vettura 18 e la vettura 4 (Norris)".

Lando Norris, McLaren MCL38, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, and Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, collide at the start of the Sprint Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sebbene ci sia sembrato che gli incidenti siano iniziati con le auto 14 e 18, l'arrivo improvviso e veloce dell'auto 44 ha contribuito alle varie collisioni. Tuttavia, non siamo stati in grado di identificare uno o più piloti totalmente o prevalentemente responsabili delle varie collisioni o di una qualsiasi di esse".

I commissari hanno inoltre dichiarato di aver trattato gli incidenti alla prima curva con una certa indulgenza rispetto agli incidenti successivi nel corso della gara.

"Tenendo conto anche del fatto che si è trattato di un incidente alla curva 1 al primo giro, dove ai piloti viene concessa una maggiore libertà di manovra, non abbiamo preso ulteriori provvedimenti".