F1 2024 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio di Miami

La Formula 1 apre la stagione americana del Mondiale 2024 con il primo dei tre appuntamenti previsti quest'anno negli Stati Uniti, il Gran Premio di Miami.

L'evento che si terrà in questo fine settimana nella metropoli più famosa della Florida è anche l'ultimo gran premio prima dell'apertura della stagione europea che inizierà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Intanto Miami è pronta per ospitare il Circus iridato e dare l'ennesima fotografia prestazionale.

Il punto di domanda rimane sempre lo stesso: le Red Bull saranno ancora le vetture da battere? E quella successiva è forse ancora più importante: ci sarà qualcuno in grado di impensierire le RB20? In Cina le aspettative erano alte, con la Ferrari - almeno sulla carta - in grado di mettere pressione al team di Milton Keynes. Ma questo non è avvenuto.

La squadra diretta da Frédéric Vasseur ha faticato oltre le aspettative, venendo battuta anche dalla McLaren nella gara domenicale, mancando il podio per la prima volta in stagione. In questo fine settimana, inoltre, si terrà il secondo dei sei fine settimana Sprint, con il format che prevedrà Sprint Qualifying al venerdì e Sprint Race al sabato.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto di: Michael Potts / Motorsport Images

Un'ottima occasione di redenzione per tutti, perché anche McLaren, Mercedes e Aston Martin andranno alla ricerca di prestazioni - e, soprattutto, risultati - migliori dopo un avvio di stagione al di sotto delle attese.

In casa Red Bull, invece, è bene ricordare che 12 mesi or sono fu proprio a Miami dove la stagione di Sergio Perez prese una brutta piega, per poi mantenerla sino al termine della stessa. Quest'anno il messicano dovrà evitare che possa accadere la stessa cosa per mettere il sigillo sulla sua conferma in vista della stagione 2025 e fare un altro anno da titolare accanto all'inamovibile Max Verstappen.

Ma tutto ciò non sarà abbastanza, perché le notizie degli ultimi giorni porranno l'attenzione sempre al box Red Bull: Adrian Newey sarà l'osservato speciale perché ormai in uscita dalla squadra pluri campione del mondo. Sarà un addio che, con tutta probabilità, sposterà gli equilibri della Formula 1 nel corso dei prossimi anni. Insomma, ci sono tutti i crismi per assistere a un fine settimana molto interessante...

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

GP di Miami 2024: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 3 maggio

Prove Libere 1: ore 18:30 - 19:30

Sprint Qualifying: ore 22:30 - 23:14

Sabato 4 maggio

Sprint Race: ore 18:00 - 19:00

Qualifiche: 22:00 - 23.00

Domenica 5 maggio

Gara: ore 22:00

Palinsesto TV8 (Dirette e differite)

Sabato 4 maggio

Sprint Race: ore 18:00 - 19:00 (Diretta)

Qualifiche: ore 23:30 (Differita)

Domenica 5 maggio

Gara: ore 23:30 (Differita)

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 3 maggio

Prove Libere 1: ore 18:00 - 19:40

Sprint Qualifying: ore 22:00 - 23:14

Sabato 4 maggio

Sprint Race: ore 17:30 - 19:10

Qualifiche: 21:30 - 23:10

Domenica 5 maggio

Gara: ore 21:30

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

GP di Miami: tutti i numeri della pista

Primo GP disputato dalla F1: 2022

Lunghezza della pista: 5.412 metri

Numero di giri: 57

Distanza di gara: 308,326 chilometri

Record della pista: 1'29"708 (Max Verstappen, 2023)